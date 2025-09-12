Empleados municipales de protesta

Cansados de pedir sin ser oídos, los empleados de SerBa y del Centro de Disposición Final iniciaron una protesta que incluye manifestaciones callejeras en la puerta del edificio, en la Avenida del Fundador, y el cese de trabajo por algunas horas. Piden aumentos de sueldos y mejoras condiciones salariales.

El reclamo de los trabajadores (que incluyó el pase a planta permanente de algunos empleados) generó algunas demoras en el tránsito en la primera hora del viernes, ya que la arteria donde se realiza la quema de gomas es uno de los ingresos más nutridos al centro de la ciudad.

La seccional San Luis de ATE denunció horas antes de iniciada la medida presiones por parte de los funcionarios municipales para evitar su derecho a manifestarse. De hecho, la dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad les informó que les descontarán los días que hicieron asamblea.

Además, tomaron como una provocación que horas antes de la puesta en marcha de la protesta –que incluye al personal de Espacios Verdes- el intendente Gastón Hissa se haya reunido con gremialistas amigos, entre los que se encontraba Edgar Magallanes, de Obras Sanitarias.

El sindicalista fue noticia por unas desafortunadas declaraciones en las que manifestó que “no es como dicen algunos por ahí que son los sueldos bajos: no son los sueldos bajos. Lo que pasa que a veces la gente por la voracidad de la vida cotidiana tiene que gastar y a veces va a los gremios a pedir”.