Alejandro Cacace escala en el gabinete de Milei y se convierte en la nueva cara del ajuste

La escalada del puntano Alejandro Cacace en el gabinete de Javier Milei sumó un nuevo peldaño cuando el presidente de la Nación lo designó como secretario de Desregulación, un cargo que lo coloca, virtualmente, como el segundo de Alejandro Sturzenegger, el ministro.

En los hechos, el radical venía cumpliendo un rol clave en la política de desregular que el gobierno libertario tiene como objetivo central. Cacace fue nombrado en diciembre del año pasado subsecretario de Reformas Estructurales.

Ahora, el puntano reemplazará a Martín Rossi, quien renunció la semana pasada.

Fanático de la motosierra de Milei, Cacace defiende cada vez que puede los recortes del Gobierno Nacional y se metió en una polémica hace unos días cuando le pidió al gobernador Claudio Poggi, su aliado, que ajustara aún más los ingresos de los puntanos.