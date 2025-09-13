El fin del otoño, con los corazones calientes

En medio de “Pienso en vos”, una de las últimas canciones que Santi Motorizado tocó en Comuna el viernes a la noche, el cantante frenó a su banda para hacer una aclaración ante su público. Dijo que cuando en la letra menciona a “Hechizo del tiempo”en realidad se refiere a “El día de la marmota”, la película protagonizada por Bill Murray. El nombre original no entraba en la métrica y por eso recurrió al título con que la producción se mencionaba en las noches de televisión. “Quería que supieran eso, nada más”, concluyó el compositor antes de retomar la interpretación.

Ese tipo de humor se encuentra a lo largo de toda la obra del cantante motorizado y le confiere un estilo inigualable, que es lo que termina de llamar la atención de sus seguidores. Unos trescientos de San Luis se congregaron en la primera vez que el rockero estuvo con su plan solista.

Otro componente que armó el perfil del cantante fue su fanatismo por el cine, presente desde el primer disco de su banda, “El mató a un policía motorizado”, y hecho canción en su debut en solitario en “Amor en el cine”, que conformó su encendida lista de bises.

La llegada de Santiago a la provincia fue parte de la gira presentación de “El retorno”, su disco editado en junio cuyas once canciones sonaron en el concierto entre algunos temas de su banda primera y otros de los discos que grabó para el soundtrack de “Okupas”.

Acompañado de una banda de primer nivel integrada por miembros de “Bestia Bebé” y “Rosal”, el solista hizo gala de sus canciones nuevas, entre las que se destacan el tono religioso de “Camino de piedra” y “El pastor me dio su mano” y la humorística –otra vez- “El gomoso”. En el encuentro con los puntanos hubo también menciones a “107 faunos”, banda esencial de La Plata, su ciudad natal; y un momento en solitario en donde tocó canciones solo con guitarra de EMPM.

De las que no pertenecen al disco, quedaron como puntos altos de un recital de altísima calidad, “Soy rebelde”, la balada pop del español Manuel Alejandro con que Santi inició el show con un canto a capella; la zamba “Muchacha de ojos tristes”, tocada con guitarra eléctrica y cantada con fervor por la gente”, y la conmovedora “Mil derrotas”, presentada como el autor como una canción triste. “No es que las otras sean un canto a la vida”, reconoció antes de cantar la frase más dolorosa para todos: “Ha llegado el fin”.