Tres novedades y un recuerdo hermoso en la mitad de septiembre

Una animación nueva y otra de hace 30 años, una de terror y una argentina son las producciones que llegan este fin de semana a los cines de San Luis para darle a la mitad de septiembre un impulso adicional a una cartelera muy fuerte.

Tres de esos estrenos estarán tanto en las salas del shopping puntano como en las mercedinas, por lo que la renovación será completa.

Si bien está dirigida a un público específico, la mayor novedad de la semana es “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito”, el principio de una trilogía de animé que tiene como eje argumental una pelea entre el cuerpo de cazadores de demonios y los pilares contra Muzan Kibutsuji y sus leales demonios.

La historia comienza cuando un chico cuya familia es asesinada por un demonio, se une al cuerpo de cazadores para convertir a su hermana menor de nuevo en humana después de que ella se transformara en un demonio.

La otra animación que llegará a los cines tiene un público mucho más amplio y será la responsables de volver a la emoción. A 30 años de su estreno, “Toy story” vuelve a las salas para recordar a los espectadores lo que es ser un niño. La oportunidad de ver nuevamente a un clásico de Disney.

La sensación terrorífica de la semana llegará de la mano de “Together: juntos hasta la muerte”, protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, quienes interpretan a una pareja que se enfrenta a fuerzas desconocidas, tanto externas como internas, y deben superar esos escollos.

La producción nacional que llega a los cines puntanos es “Verano trippin”, el debut como directora de Morena Fernández Quinteros, quien relata la aventura de dos amigas que para juntar dinero comienzan a vender marihuana. El elenco, de excepción, está encabezado por Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum, Lali Espósito, Ariel Staltari, Manu Fanego, Juan Grandinetti, Valentín Wein, Simón Saieg, Brian Sichel.