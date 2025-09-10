Campedrinos renueva su enamoramiento con los cuyanos

En la ruta, camino a uno de los tantos recitales que dieron en San Luis, Agustín y Sergio, los integrantes de “Campedrinos”, compusieron “Me enamoré de una cuyana”, la cueca que más tarde grabaron para su disco “La noche perfecta” y que el viernes a la noche sonará en la sala Jorge Laffue del Casino Golden Palace, cuando el grupo vuelva a presentarse en la provincia.

La composición y la publicación de la canción es la demostración que el grupo folclórico encontró para exhibir el respeto y el cariño que tienen por la música de la región. “La gente que nos va a ver en San Luis es un público festivalero, al que le gusta bailar y cantar. Hemos ido muchas veces y siempre nos trataron muy bien”, dijo Sergio, el campanense de la dupla.

A partir de las 21, el cantante y su compañero oriundo de San Pedro tendrán una nueva parada de su gira por teatros de todo el país, con conciertos muy diferentes a los festivaleros, que son su especialidad. Sergio aseguró que la propuesta se lleva muy bien con los shows al aire libre, pero que también tienen buenas sensaciones con los espectáculos en salas.

“En los teatros sabemos que la gente va a vernos a nosotros solamente y los shows son más largos. Podemos brindar una puesta más auditiva, porque la gente está dispuesta a escuchar”, agregó el cantante, quien anticipó que el repertorio del viernes irá de una zamba carpera a una romántica.

El grupo acaba de lanzar “Bipolar”, un disco de diez canciones que tiene como invitados a Jorge Rojas, Benja Torres y Lázaro Caballero. Gran parte del show en San Luis se basará en el nuevo álbum.

Desde la primera vez que vino, al festival de Melón en Candelaria, “Campedrinos” cimentó una buena relación con los puntanos, al punto que tanto Sergio como Agustín pueden mencionar con nombre y localidad todos los festivales en los que estuvieron. Y apuntan a que seguirán viniendo “porque San Luis nos gusta mucho”. Es más, esperan que el verano próximo estén nuevamente en las grillas puntanas.

Los dos integrantes del grupo se conocieron en la cola de “Talento argentino”, el reality al que no entraron pero que permitió el encuentro. Al respecto, Sergio contó que se entera de lo que sucede en “La voz argentina” por las redes porque “no soy de sentarme a mirar televisión” y que le gusta que haya cantantes que puedan mostrar su talento “sobre todo en el folclore”.

.