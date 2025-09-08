Obras de arte moderno puntano en el centro porteño

En el centro de la Ciudad de Buenos Aires una galería de arte le destina su espacio por una semana a los creadores de la provincia. Diecinueve artistas plásticos conforman la “1ra Muestra de Arte de San Luis en la Ciudad de Buenos Aires” que estará instalada hasta el 12 de septiembre en “Incidente artístico”, una sala de exposiciones ubicada en Marcelo T. de Alvear al 900.

La llegada de los expositores es parte de la esmerada tarea de Eduardo Sallenave, un gestor cultural que creó Arte de San Luis, un espacio virtual que colaborar con los trabajadores del arte. “Esta primera versión contará con la participación de artistas contemporáneos de la provincia, quienes reunirán su riqueza creativa a través de obras inéditas”, sostuvo.

Alejandra Etcheverry, Carina Levin, Adriana Toledo, Mariana Balliro, quien en simultáneo tiene la muestra “Olimpo” en Casa Mollo de San Luis, Leandro Cruciani, Teresa Lorenzoni, Marcela Palermo, Maggie Yubero y Natalia Timonieri, entre otros, son parte de la muestra que propone convertirse “en un reflejo de la diversidad de miradas que caracteriza la escena artística puntana”.

Pinturas, fotos, artes aplicadas y otras manifestaciones artísticas son parte de la muestra que ya fue visitada por cientos de personas y que tiene obras de Alejandra Narda, Maxi Preti, Susana Sendón, Carmelina Arias, Alba Camargo, Jesica Audisio, Cecilia Macias, Rocío Córdoba, Macarena Gómezy Gisela Gómez.

“San Luis, una provincia con fuerte identidad visual y cultural, revela en esta muestra su alma creativa en un diálogo de formas, colores y emociones que invitan a detenerse y mirar con calma”, justificó Eduardo Sallenave, creador de “Arte de San Luis”.