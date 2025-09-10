"Siempre prefiero ir contra la corriente"

Tras tocar el sábado en Uruguay, Santiago Motorizado llegó a Buenos Aires el domingo a la mañana y de allí fue directamente a La Plata, donde tiene domicilio, para votar en las elecciones del fin de semana. Ciudadano responsable, el cantante que el viernes toca en San Luis tiene autoridad para hacer un análisis del resultado de las urnas.

“Evidentemente la gente está muy disconforme con el Gobierno Nacional, la está pasando muy mal”, dijo y señaló que con el voto bronca del domingo, “la oposición no tuvo que hacer mucho para acaparar a la gente”. De todos modos, el cantante señaló que está contento con “el límite que le pusieron las urnas al oficialismo” y dio sus propias sensaciones de la administración actual: “No me gusta ni la forma ni el contenido”.

Santiago llegará a “Comuna” en su gira de presentación de “El retorno”, al que exhibe como su primer disco solista pese a que en su discografía hay otros dos trabajos firmados en soledad. “Yo digo que es el primero –dijo el cantante en charla con El Diario de la República- porque es el primero con canciones porque sí, los otros discos tenían temas que fueron en pos de acompañar otras narrativas”. Se refiere a “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”, que fue la banda de sonido de “Okupas”, y “La muerte no existe y el amor tampoco”, soundtrack de la película homónima.

Entonces, el show que dará en San Luis tendrá todos los temas de su nuevo disco (“la gira está rodando muy bien, eso me pone muy feliz”) más algunas interpretaciones de “artistas que me gustan”. Además, el show contendrá un momento que para el compositor es muy emotivo y es cuando se queda solo con la guitarra para hacer algunos temas de “El mató a un policía motorizado”, su banda de siempre.

Con el grupo, el solista vino dos veces a San Luis. La primera en un inolvidable show en Panacea, que Santiago recuerda con cariño: “Siempre la primera vez tiene ese gusto de ir sin saber qué va a pasar. Ahora, con otra experiencia, la expectativa es ver con qué nos encontramos”.

“El retorno” se editó en junio de este año y a las pocas semanas, Santiago se fue a Europa con un grupo de amigos a ver a Oasis en Manchester y recorrer algunas otras ciudades. A su regreso, empezó la gira con un show en el Gran Rex de Buenos Aires.

Acostumbrado a las colaboraciones con otros artistas (Guasones, Natalie Pérez, Dillom, Cristian Castro), el nuevo disco no tiene ninguna. Santiago explicó que “ya estaba satisfecho de los feats” pero que la decisión de no invitar a nadie está más relacionada a la esencia de las canciones del disco, compuestas hace mucho tiempo aunque editadas recién ahora. “Me acompañan hace tanto que son parte de un ciclo. Cuando las empecé a ver me di cuenta que no hacía falta que tengan algún invitado. Además está muy de moda hacer colaboraciones y yo siempre prefiero ir contra la corriente”.