La agenda de un fin de semana con mucho folclore

JUEVES

Serenata inicial

“Los serenateros”, un grupo folclórico que es pura tradición, se presenta a partir de las 22 en All Right para darle el puntapié inicial a un fin de semana en donde la música de raíz estará muy activa.

Vientos del pájaro

Antes de la fiesta Caliente, Casa Mollo tendrá a “Ger en bandada”, el grupo habitué del lugar que pone vientos andinos y ritmos del norte al pleno centro de San Luis. Gratis a partir de las 22:30.

Rock de pureza

Un show de puro rock nacional es lo que propone “De otros pero nuestras”, el grupo de covers que será parte del ciclo Culturarte que se realiza en el Centro Cultural Puente Blanco todos los jueves a partir de las 21. Entradas a 5 mil pesos.

VIERNES

Deuda de las bandejas

Victoria Engel, una Dj muy reconocida que tuvo que reprogramar su show hace algunos meses, salda la deuda con el público electrónico y se presenta a partir de las 23:30 en Rush, el boliche de la avenida Héroes de Malvinas.

De dos pueblos

Respetuosos de la música cuyana y dueños de una popularidad muy grande en la provincia Campedrinos vuelve a San Luis con un show exclusivo para teatro. Tocarán a partir de las 21 en la sala Jorge Laffue del Casino Golden Palace y la gente no tendrá más que escuchar su novedosa propuesta.

Policías en alerta

Con su primer disco solista recién sacado, Santi Motorizado emprende el retorno hacia San Luis, esta vez en plan solista. Tocará a partir de las 21 en Comuna con el peligro que eso implica para los policías motorizados.

La tele de antes

El segundo turno en Comuna, el espacio del sur de la ciudad, tendrá a “MTVhitz”, la banda rosarina que replica temas de Green Day, Limp Bizkit y otras agrupaciones que surgieron al calor de la inolvidable cadena televisiva.

Baile en el centro

Toda la alegría de “La tunga tunga” y “Vivencias musicales” vuelve a Casa Mollo para un show compartido que comenzará las 22:30 y que tendrá al baile como epicentro. La entrada es gratis.

Los vientos de septiembre

Una banda de saxofones dedicada al rock con el comando del maestro Fabio González se subirá al escenario de All Right para compartir una noche ventosa a partir de las 22. Saxofón &Co vuelve a las pistas.

Lo efímero y lo eterno

Desde San Juan llega a Casa azul “El método Mandelbaum”, un show de experimentación e improvisación teatral destinado a contar historias que no se van a repetir. A las 21:30 en el espacio de Chacabuco 339, con entradas a 5 mil pesos.

Solo y en movimiento

El solista José de Paula, cada vez más conocido en Villa Mercedes, tiene un nuevo espacio para mostrar sus canciones en Mandala, de Tucumán 1168 con entradas a 4 mil pesos

Vinos para dos

Marcos Figueroa y Leandro Ojeda llevan su amistad arriba del escenario para dar un recital de guitarra y voz con mucho de folclórico en La ferroviaria, la vinería cercana al Puente Blanco. Entrada a 6 mil pesos y comienzo a las 21:30.

Folclore renovado

Brayan Gatica y Gerardo Juárez con “Ger en bandada”, dos de las propuestas más renovadoras de la provincia, se juntan para una peña en “Pimienta”, el espacio de Estado de Israel, al frente del rectorado de la UNSL. Una peña con entrada a colaboración

Guitarra y peña

La peña de “Volver en guitarra” que se celebrará en “Lo de Peky”, de Potrero de los Funes a partir de las 21 tiene a la banda anfitriona, Litto Lucero, el Dúo Terranova, Bruno Cantisani y Ariel Taborda, entre otros, llenos de ritmos y buena comida.

Juanón, enorme

Un merecidísimo homenaje que ya agotó sus entradas tendrá Juanón Lucero, el cantante folclórico fallecido hace 11 años. El espíritu enorme del artista se dará cita en el Cine Teatro San Luis a partir de las 22:30.

Cantautores unidos

Desde San Francisco del Monte del Oro Agus Cavia llega a San Luis y se presenta en un show íntimo con sus amigos de “Norte libre”. Será en el Atelier cultural a partir de las 22.

Monumento a la guitarra

Guitarrista excepcional, compositor notable, prócer de la música folclórica argentina Juan Falú regresa a San Luis para mostrar su ductilidad y su talento. Tocará en La casa del poeta en Merlo a partir de las 21 con entradas anticipadas a 18 mil pesos y 20 mil en taquilla.

Tan maravillosa

La peña “A una rosa” reunirá en “Las palmeras” a un conjunto de grupos folclóricos encabezados por “La callejera” y secundados por Gauderios folk, Arrieta-Pizarro, “La viajera”, Cómplices y “Chucky” Tula. Una reunión con todo lo necesario para pasarla bien

Otra peña

El club Victoria de la avenida Lafinur se llena de folclore con una peña organizada por la Escuela de Arte San Luis que tendrá a “Los serenateros”, ADN folclore, “La cuerda”, Joel Salazar, Guadalupe Strangis y Javier Espinace en una noche plena y musical.

Sorteo, plata y baile

Un poco de cuarteto no le viene mal a la noche maestra de San Luis y “Boquebón” se lo da en “Malú”, el espacio de avenida España. Antes tocará “Nahuel y la energía tropical” y se sortearán 100 mil pesos por el día del maestro.

Delirio y rock

“Séquito de delirantes” es la banda que anima la noche en “Amigxs de Merlo”, la sala independiente de la localidad turística que todos los fines de semana tiene una variada agenda para sus seguidores. Esta vez, el rock a partir de las 22 y con entradas en un rango de los 6 mil a los 10 mil pesos.

El creador de un estilo

Otra visita ilustre tendrá el cuarteto villamercedino será con la llegada de Jean Carlos, el artista dominicano que mezcla cumbia y merengue y que hace bailar a todo el que se anima a ir a su recital. El nuevo encuentro puntano será en Espacio mitre de Villa Mercedes

SÁBADO

Y yo soy parte de todos

Nuevamente “El cuarto Soda” llega a la provincia para mostrar los temas inolvidables que hicieron que la banda de Gustavo Cerati fuera una de las más grandes del continente. La primera presentación en la provincia es en Comuna a partir de las 22.

Rastas de barrio

El patio multicultural de La Barriada, en el populoso barrio San Martín, recibe a “La Planta reggae”, el grupo con inmensa trayectoria que sigue enamorando a los fanáticos puntanos. Las puertas se abrirán a las 12 y la banda tocará a las 17.

Debut ensamblado

Un grupo convenientemente llamado “Ensamble” hace su debut en Mandala de Villa Mercedes y da el primer paso en la escena musical de la provincia. Las entradas cuestan 15 mil pesos.

Del interior a la galaxia

“Ancestrígena” es la obra de teatro que se estrena a las 17 en el Centro Cultural de San Francisco del Monte de Oro. Con entradas muy accesibles y una historia fascinante, la pieza promete música, elementos de circo y una producción hecha en el interior provincial.

En un rincón del centro

“Crypta”, el lugar de la avenida de España que busca recuperar la mística de “Panacea”, al menos desde el escenario, tiene a “Sin causa”, el tributo de “La renga”, como número central del fin de semana. La entrada es gratis pero las consumiciones son obligatorias.

Enlazados por la música

“Lo de Peky”, en Potrero de los Funes, recibe una andanada de folclore en la peña de “Lazos cuyanos”. Además de los anfitriones estarán “Charly” Chirino, Víctor Abregó, Gabriel Cantisani, Adrián Bustos y “Cuenta conmigo”. A partir de las 21 con entradas a 5 mil pesos.

Poetas de la ciudad

“Los juglares” darán su show en El Boliche Don Miranda con la previa de “Identidad”, otro grupo con el que mantienen similitudes estéticas. Será las 21:30 en el espacio folclórico más reconocido de Villa Mercedes.

Historia del cofre

Cuentos, leyendas, relatos, fábulas y todo lo que la narración oral le permite a Mili Cuentera establecer en su espectáculo “El cofre de los cuentos preciosos” se suceden en un encuentro teatral que comenzará a las 18 en la Sala Amigxs de Merlo. La entrada para los menores cuesta 3 mil pesos y para los adultos de 4 mil a 8 mil.

Amigos en el escenario

La súper peña de sábado de “Casa Mollo” reúne a dos de los más destacadas propuestas folclóricas que hay hoy por hoy en la provincia. “La cautana” y Daniela Garro compartirán escenario en el espacio de Rivadavia 928, con entrada gratis y cuecas y tonadas para disfrutar.

Cumbia para todos

“La parcela” hace bailar a sus cada vez más numerosos seguidores en cada uno de sus recitales. Ahora llegó el turno de los paisas de “Pimienta”, la cervecería que está en Estado de Israel y Ejército de los Andes. A partir de las 21 con entrada gratuita.

Aún sigo cantando

Un homenaje a “Los enanitos verdes” conducido por Rox Cruceño propone “Amores lejanos”, la banda formada para la ocasión que se subirá nuevamente al escenario de All right, a partir de las 22 con entrada gratis

DOMINGO

El que faltaba

La segunda función en San Luis de “El cuarto Soda”, una de las bandas más fieles a la obra de la banda de Gustavo Cerati, tendrá lugar en el teatro de Molino Fénix de Villa Mercedes, a partir de las 21.

Rap dominguero

Una tarde a puro rap propone “Cede”, el lugar de calle Colón, con Zica y el Doscientosiete, que con sus rimas lacerantes hacen menear la cabeza a un público expectante. Estarán como invitados Alejhino y Teka y “Los visionarios del condado”.

Teatro y reina

Una noche de teatro en Candelaria se vivirá con el grupo “Teatratando” y su obra “Noche de reinas”, que se presenta en el salón municipal de la localidad a partir de las 21 con entrada gratuita.

Lo que surja

Con la temática “1990 anécdotas de bar”, el ciclo de improvisación teatral Impro Show tendrá una nueva función a partir de las 20 en la Sala Amigxs de Merlo. Risas espontáneas.