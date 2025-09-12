Una chacarera llena de razones emotivas

Son varias las emociones que se resumen en “La voz de un amigo”, la canción que reunió a seis grandes exponentes de la música merlina y que fue subida a las plataformas musicales en las primeras horas del viernes. La más evidente es la fortaleza de una letra que habla, en ritmo de chacarera, de la amistad y su necesidad.

Pero por detrás de esa poesía poderosa están las historias de los artistas que la compusieron y la interpretaron. Dos de ellos, Pablo Aphalo y Lucas "Pepo" Brandán, superaron con hidalguía graves problemas de salud que pusieron en duda su continuidad en la música.

Aphalo, un notable guitarrista, estuvo en 2021 casi dos meses internado en el hospital Madre Catalina, víctima del Covid con un cuadro crítico que hizo temer por su vida y por el que se organizaron numerosas cadenas de oración en búsqueda de la recuperación del artista. En su perfil de Spotify está “La voz de un amigo”.

"Pepo", por su parte, es otro notable intérprete de la localidad turística que en noviembre de 2024 lanzó un desesperado pedido de ayuda por la falta de medicamentos al que el ministerio de salud lo expuso por su hipertensión arterial pulmonar. Todavía, el artista lucha contra la enfermedad.

En el tema los acompañan Rubén Gallardo, reconocido cantante y recitador, Daniel González, guitarrista siempre dispuesto a la reunión de músicos, Daniel Maño y Pablo Corvalán.