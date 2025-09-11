Los signos favorecidos en la luna menguante
Lo que deparan los astros para el viernes 12 de septiembre con buenas perspectivas para el fin de semana. Por Cecilia de Belva.
ARIES: Tendrán la posibilidad de concretar cambios y mejoras en sus actividades diarias. No deben permitir que personas ajenas o extrañas interfieran en su vida privada, esa que cuidan con recelo. El azar los visitará, arriesguen. En el plano sentimental: buscarán mayor comprensión y compañía. En el amor: jornada muy apacible. En la salud: bien. En el juego: 0, 5 y 9.
TAURO: Buena capacidad de adaptación, sin perder sus convicciones básicas. En el plano sentimental: se verá enfrascado en asuntos laborales y cotidianos que absorberán su tiempo. En el amor: disposición para el diálogo. Comenzará una nueva etapa tras dejar salir de su vida factores negativos. En la salud: perfectos. En el juego: 3, 5 y 8.
GÉMINIS: Su dinamismo y ganas de hacer en concreto serán muy importantes para llevarlo a buen puerto. Avances y ganancias. En el plano sentimental: su personalidad destacará, así como sus creaciones. Agilizará trámites. Buena etapa para plantear cuestiones importantes, encaminar transacciones, proponer encuentros. En el amor: confianza y optimismo serán las claves para crear armonía. En la salud: bien. En el juego: 3, 7 y 8.
CÁNCER: Tendrá talento manifiesto y también contará con la habilidad de guiar las situaciones. En el plano sentimental: no tema demostrar su afecto, ya que alguien que lo aprecia mucho lo necesita. En el amor: el egoísmo puede echar a perder o resentir una relación muy importante en su vida. En la salud: buena digestión. En el juego: 259.
LEO: Buena capacidad de adaptación, sin perder sus convicciones básicas. En el plano sentimental: se verá enfrascado en asuntos laborales y cotidianos que absorberán su tiempo. En el amor: disposición para el diálogo. Comenzará una nueva etapa tras dejar salir de su vida factores negativos. En la salud: perfectos. En el juego: 3, 5 y 8.
VIRGO: Etapa privilegiada. Se despliegan sus capacidades creativas, aumenta su confianza y optimismo. En el plano sentimental: contará con una energía de acción eficaz y contundente. En el amor: un cierto descontento y expectativas no resueltas en las relaciones afectivas. En la salud: nerviosos. En el juego: 5, 7 y 9.
LIBRA: Se presentarán muchos desafíos a superar. Planes y proyectos que deberán ser reacondicionados. En el plano sentimental: se sentirá revitalizado y con energía más serena y renovada, habiendo superado los obstáculos y encaminándose hacia sus objetivos con mayor determinación y claridad. En el amor: exitosos. En el juego: 3, 6 y 7.
ESCORPIO: Magnetismo personal y buena predisposición anímica. En el plano sentimental: tendrá numerosos momentos gratos de alegría y diversión. Logrará grandes avances personales y profesionales sin mayor esfuerzo. En el amor: habrá avances notorios, disfrute a pleno. En la salud: excelente. En el juego: 0, 4 y 8.
SAGITARIO: Siga yendo despacio y piense bien los pasos a seguir. Procure conservar lo conseguido. En el plano sentimental: los astros le ofrecen una protección invisible que lo alejará de lo negativo y lo acercará a la verdad. En el amor: una actitud tierna y romántica permitirá sanar una relación. Posible viaje. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 9.
CAPRICORNIO: Los asuntos laborales y ocupaciones requerirán de extrema atención. Posibles cambios en el trabajo. En el plano sentimental: buen momento para reformular objetivos con tranquilidad. En el amor: estará muy ligado a la familia y los afectos. En la salud: bien. En el juego: 2, 7 y 9.
ACUARIO: El vuelo creativo en los negocios le permitirá ganar dinero con cierta facilidad y realizar interesantes inversiones. En el plano sentimental: momento propicio para presentar solicitudes y firmar acuerdos. En el amor: reencuentro y reconciliación. Mucha sensualidad. En la salud: mejorando. En el juego: 5, 8 y 9.
PISCIS: Su responsabilidad y dedicación serán revalorizados. En el plano sentimental: la influencia planetaria del momento le llevará a evaluar su situación profesional y personal. En el amor: buen momento para lograr mejoras en su situación general y crecer. Los astros lo apoyarán. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 9.
Más Noticias