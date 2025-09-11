Los signos favorecidos en la luna menguante

ARIES: Tendrán la posibilidad de concretar cambios y mejoras en sus actividades diarias. No deben permitir que personas ajenas o extrañas interfieran en su vida privada, esa que cuidan con recelo. El azar los visitará, arriesguen. En el plano sentimental: buscarán mayor comprensión y compañía. En el amor: jornada muy apacible. En la salud: bien. En el juego: 0, 5 y 9.

TAURO: Buena capacidad de adaptación, sin perder sus convicciones básicas. En el plano sentimental: se verá enfrascado en asuntos laborales y cotidianos que absorberán su tiempo. En el amor: disposición para el diálogo. Comenzará una nueva etapa tras dejar salir de su vida factores negativos. En la salud: perfectos. En el juego: 3, 5 y 8.

GÉMINIS: Su dinamismo y ganas de hacer en concreto serán muy importantes para llevarlo a buen puerto. Avances y ganancias. En el plano sentimental: su personalidad destacará, así como sus creaciones. Agilizará trámites. Buena etapa para plantear cuestiones importantes, encaminar transacciones, proponer encuentros. En el amor: confianza y optimismo serán las claves para crear armonía. En la salud: bien. En el juego: 3, 7 y 8.

CÁNCER: Tendrá talento manifiesto y también contará con la habilidad de guiar las situaciones. En el plano sentimental: no tema demostrar su afecto, ya que alguien que lo aprecia mucho lo necesita. En el amor: el egoísmo puede echar a perder o resentir una relación muy importante en su vida. En la salud: buena digestión. En el juego: 259.

LEO: Buena capacidad de adaptación, sin perder sus convicciones básicas. En el plano sentimental: se verá enfrascado en asuntos laborales y cotidianos que absorberán su tiempo. En el amor: disposición para el diálogo. Comenzará una nueva etapa tras dejar salir de su vida factores negativos. En la salud: perfectos. En el juego: 3, 5 y 8.

VIRGO: Etapa privilegiada. Se despliegan sus capacidades creativas, aumenta su confianza y optimismo. En el plano sentimental: contará con una energía de acción eficaz y contundente. En el amor: un cierto descontento y expectativas no resueltas en las relaciones afectivas. En la salud: nerviosos. En el juego: 5, 7 y 9.

LIBRA: Se presentarán muchos desafíos a superar. Planes y proyectos que deberán ser reacondicionados. En el plano sentimental: se sentirá revitalizado y con energía más serena y renovada, habiendo superado los obstáculos y encaminándose hacia sus objetivos con mayor determinación y claridad. En el amor: exitosos. En el juego: 3, 6 y 7.

ESCORPIO: Magnetismo personal y buena predisposición anímica. En el plano sentimental: tendrá numerosos momentos gratos de alegría y diversión. Logrará grandes avances personales y profesionales sin mayor esfuerzo. En el amor: habrá avances notorios, disfrute a pleno. En la salud: excelente. En el juego: 0, 4 y 8.

SAGITARIO: Siga yendo despacio y piense bien los pasos a seguir. Procure conservar lo conseguido. En el plano sentimental: los astros le ofrecen una protección invisible que lo alejará de lo negativo y lo acercará a la verdad. En el amor: una actitud tierna y romántica permitirá sanar una relación. Posible viaje. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 9.

CAPRICORNIO: Los asuntos laborales y ocupaciones requerirán de extrema atención. Posibles cambios en el trabajo. En el plano sentimental: buen momento para reformular objetivos con tranquilidad. En el amor: estará muy ligado a la familia y los afectos. En la salud: bien. En el juego: 2, 7 y 9.

ACUARIO: El vuelo creativo en los negocios le permitirá ganar dinero con cierta facilidad y realizar interesantes inversiones. En el plano sentimental: momento propicio para presentar solicitudes y firmar acuerdos. En el amor: reencuentro y reconciliación. Mucha sensualidad. En la salud: mejorando. En el juego: 5, 8 y 9.

PISCIS: Su responsabilidad y dedicación serán revalorizados. En el plano sentimental: la influencia planetaria del momento le llevará a evaluar su situación profesional y personal. En el amor: buen momento para lograr mejoras en su situación general y crecer. Los astros lo apoyarán. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 9.