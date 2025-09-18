EE.UU. confirmó a Peter Lamelas como embajador en Argentina: llega en octubre

El Senado de Estados Unidos ratificó al empresario farmacéutico Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina. Figura clave en la campaña de Donald Trump y aportante millonario al Partido Republicano, Lamelas desembarcará en Buenos Aires en octubre con un mandato definido: reforzar la alianza con Javier Milei, a quien definió como “un amigo de Donald Trump”.

“Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado como nuestro próximo embajador en Argentina”, celebró la embajada estadounidense en Buenos Aires.

Cubano de nacimiento y emigrado a los 4 años tras la revolución castrista, Lamelas fundó en Florida MD Now, la mayor red de clínicas de atención rápida del estado, antes de venderla y retirarse de la gestión. Desde entonces se convirtió en un fuerte donante republicano: solo en 2024 aportó más de medio millón de dólares a las campañas de Trump, Marco Rubio, Ron DeSantis y otros dirigentes del ala conservadora.

Su perfil político lo diferencia del estilo más institucional de anteriores embajadores. En su audiencia en el Senado estadounidense, adelantó que su programa incluye “limitar la influencia maligna de China en la región”, “apoyar a Milei” en las legislativas de medio término y “trabajar para que Cristina Kirchner tenga la justicia que se merece”.

El nuevo embajador también hizo foco en el negocio que conoce de cerca: los laboratorios. “Las compañías farmacéuticas estadounidenses no tienen en Argentina la misma protección de propiedad intelectual que en EE.UU. Voy a defender ese estándar global”, afirmó, en sintonía con el lobby que presiona por un acuerdo arancelario bilateral.

En su intervención, Lamelas elogió la política económica del presidente Milei: “Es el primer presidente libertario elegido por el pueblo y está haciendo mucho para transformar el país. Respeto y admiro al pueblo argentino, y respeto y admiro al presidente Javier Milei”.