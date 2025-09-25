Robaron una moto en pleno centro y la familia pide ayuda para recuperarla

El robo de una motocicleta en pleno centro capitalino volvió a encender las alarmas de los vecinos. Una familia denunció la sustracción de una Zanella ZB gris, patente A146GWX, que se encontraba estacionada sobre la vereda de su domicilio, ubicado en General Paz 879, a metros de la sede de la Policía Federal.

Según relató el hermano del propietario, el hecho ocurrió durante la madrugada del martes. “El lunes a la noche la dejamos afuera, como siempre, atada. A la 1 de la mañana todavía estaba. Cuando mi hermano salió a las 4.30 o 5 ya no estaba más. Se la habían llevado sin que nadie escuchara un ruido”, contó.

La moto tenía un detalle particular: le falta el espejo retrovisor izquierdo, lo que puede servir para identificarla.

El denunciante explicó que el rodado se alternaba entre el interior de la vivienda y la vereda, porque dentro ocupa mucho espacio. “Muchas veces la dejamos afuera, otras adentro cuando podemos. Pero siempre la atamos”, señaló.

La investigación presenta complicaciones: la cuadra no cuenta con cámaras de seguridad. “Ya fui a hablar y no hay ni siquiera de monitoreo. Recién hay a una cuadra de distancia en contramano y a cuatro por General Paz”, describió.

Tras constatar el faltante, la familia se dirigió a la Comisaría 1ª de calle Falucho, donde radicaron la denuncia correspondiente. Mientras tanto, amigos y conocidos colaboran en la búsqueda con la difusión de fotografías en redes sociales y grupos vecinales.

“Lamentablemente hasta ahora no logramos nada, no apareció en ningún lado. Hice la denuncia apenas me di cuenta que no estaba la moto, pero no tenemos noticias”, lamentó el vecino.

Cualquier información sobre el paradero de la moto puede comunicarse al teléfono 2664959363.