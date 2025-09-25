  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Jueves 25 de Septiembre de 2025

Acuerdo

Tres cuotas de 50 mil pesos, el magro aumento para los municipales merlinos

Lo empezarán a cobrar con los haberes de septiembre y recién en enero se incluirá al básico el incremento completo, de 150 mil pesos. 

Por redacción
| Hace 3 horas

En tres cuotas de 50 mil pesos, los empleados municipales de Merlo recibirán un aumento salarial que recién en enero se incoporará completo al sueldo. Así fue el acuerdo al que llegó el municipio de la localidad turtística con el gremio de UPCN.

 

 

Los primeros 50 mil pesos se abonarán con el salario de septiembre; los segundo con el de octubre y en noviembre se incrementarán otros 50 mil, por lo que el aumento será de 150 mil pesos. “Se consolida una mejora real y sostenible en los ingresos de los empleados”, señaló un comunicado del municipio merlino.

 

                

Uno de los tantos conflictos que enfrenta la administración de la localidad turística es la protesta de los empleados por mejoras en los sueldos.

 

