Baldoni: "A la carrera la ganamos"

El piloto puntano Miguel Baldoni dijo estar “triste y con bronca” por la penalización que lo conminó al segundo lugar en la Clase RC2 del Rally argentino y responsabilizó a “la gente de la organización” por el error que tuvo en el trazado. Dijo que si bien no está de acuerdo con la medida, la respeta.

El automovilista había finalizado en el primer lugar en los tramos de la carrera pero una sanción de un minuto lo mandó al segundo puesto. En un video que subió a su cuenta de Instagram aseguró que el problema se suscitó en el tramo 2 del domingo, cuando quiso doblar en el lugar indicado, pero alguien le informó que la curva “era más adelante”.

“Entramos por otro lado que no era el del enlace y entienden los comisarios deportivos que no recorrimos el camino exacto; yo expliqué que fue por la gente de la organización”, sostuvo Baldoni, quien dijo sentirse el vencedor de la prueba: “A la carrera la ganamos”, desafió.

Sobre el final de su exposición el piloto puntano agradeció a la gente de San Luis por el apoyo y aseveró que en la próxima competencia hará el esfuerzo por ganar.