Rosario Central le ganó 2 a 0 a Huracán, quedó arriba y se ilusiona

El partido en Arroyito comenzó con emociones desde el vestuario. A los 12 minutos, Jaminton Campaz avisó con un zurdazo bien contenido por Hernán Galíndez, mientras que la visita respondió de inmediato con un remate rasante de Walter Ibáñez que Jeremías Ledesma controló en dos tiempos.

La superioridad del local encontró su premio a los 20 minutos: Jaminton Campaz desbordó con categoría y mandó un centro preciso para que Emmanuel Coronel conectara un gran cabezazo rasante, rompiendo el cero. Central dominaba y estuvo muy cerca de estirar la ventaja a los 33’, cuando Agustín Sández —sorprendiendo por el área— remató de derecha tras otra gran jugada del imparable extremo colombiano.

El Globo empujó, pero perdonó

Huracán no se quedó de brazos cruzados y buscó el empate antes del descanso. Primero avisó con un cabezazo de Jordy Caicedo que rozó el travesaño, y más tarde con un potente disparo de Lucas Blondel que Ledesma desvió con lo justo; en el rebote, Caicedo convirtió, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada. Se fueron al entretiempo con un trámite intenso y de ida y vuelta.

Sufrimiento, emoción y sentencia de campeón

El complemento mantuvo la misma intensidad. Campaz siguió haciendo estragos en la defensa quemera, aunque Huracán también arrinconó al Canalla con centros peligrosos, un intento lejano de Rodrigo Fernández Cedrés y un cabezazo de Facundo Waller que pasó besando el poste. A los 29’, Ledesma se lució con una volada magnífica para despejar un tiro libre con destino de red ejecutado por Ignacio Pussetto.

Cuando el arco auriazul parecía flaquear y la visita presionaba, apareció la jerarquía. A los 38’, Galíndez se lució con una doble atajada tremenda ante Giovanni Cantizao y Ángel Di María; sin embargo, un minuto después, tras un error defensivo en la salida del Globo, Franco Ibarra habilitó con precisión a Fideo, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

Con este triunfazo, Rosario Central estira su gran momento, ratifica su chapa de candidato y se acomoda en lo más alto de todas las ilusiones.

Conclusión/Redacción.