Fabricantes de calzado realizaron un “zapatazo" solidario en defensa de la industria

La agrupación Zapateros Unidos, conformada por fabricantes de calzado, realizó un zapatazo solidario en “defensa” de la industria nacional, en Plaza de Mayo, para visibilizar la “baja en el consumo“ y los “problemas de importaciones“ con la entrega de producción propia.

Lito Albano, dueño de la firma Luna Chiara ratificó que esta iniciativa "no lleva banderas políticas" y que sólo estuvieron acompañados por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

"La situación cada vez está peor. Todos estamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones. No estamos vendiendo nada y, por eso, decidimos movilizarnos y llevar adelante este zapatazo solidario", aseguró.

Alrededor de las 17.30 hs brindaron una conferencia de prensa, a pocas cuadras del zapatazo solidario, donde estuvieron los fabricantes, el sindicato y la Cámara del Calzado "para informar una movida nacional".

Agencia Noticias Argentinas.