"Industricidio": batería de despidos y la preocupante advertencia por la "peor crisis"

El país enfrenta una crisis laboral sin precedentes. No es exageración. Con una notable falta de políticas industriales, cada vez más firmas concretan despidos en medio de un escenario terrible, de asfixia ante las importaciones. La provincia de San Luis ya sufre las consecuencias de las políticas liberales, que llevaron a dejar "en la calle" a alrededor de 150 personas, de manera directa o indirecta.

En la planta estadounidense Dana, de Naschel, hubo múltiples despidos. Foto: internet.



Solo por mencionar los ejemplos más recientes, el 17 de noviembre se supo que la empresa Dana, de Estados Unidos, cerró su planta en Naschel, dejando sin sus fuentes de ingresos a unos 50 trabajadores (y a otros 40 puestos indirectos). El 25 de noviembre, se confirmó que en Villa Mercedes, Koh-i-noor (que fabrica lavarropas, secarropas y heladeras) despidió a 14 personas. A inicios de julio, en la capital puntana, Avery Dennison (que desarrollaba etiquetas para envases) echó a 40 obreros.

En Villa Mercedes, hubo protestas por los despidos en Koh-i-noor. Foto: internet.



Y si la cuenta sigue hacia el ámbito nacional, el número crece en dimensiones impensadas. En Pilar (Buenos Aires), Whirlpool desafectó a 220 trabajadores, quedando solo algunos empleados administrativos para la operatoria de importaciones. Un dato a tener en cuenta: la marca de electrodomésticos había inaugurado esa instalación en 2022, y fabricaba lavarropas para exportación y el mercado interno. En Santa Fe, la reconocida marca Essen, con 45 años de historia, despidió a 12 empleados y dejó sin trabajo a otros 17 de la modalidad eventual.

Los pronósticos no son alentadores. Con una reforma laboral en puerta, todo indica que se avecina un panorama atroz.



Políticas anti industriales



El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de la CGT de Villa Mercedes, Víctor Gómez, manifestó en diálogo con El Diario de la República su preocupación por el presente y el futuro de la industria.

A mediados del año, Avery Denisson dejó sin trabajo a 40 personas. Foto: internet.



"Tengo 34 años de metalúrgico. Esto que sucede me recuerda a la época de 1998-2000 que luego detonó en el 2001. Pero me parece que lo actual será peor. Hoy no tenemos un programa de industrialización, todo lo contrario. El programa es francamente matar a la industria nacional. Lo vemos a diario. Es un industricidio lo que estamos viviendo. En la ciudad de Rosario, están en riesgo 2 mil puestos de trabajo de la línea blanca: lavarropas, heladeras, etcétera. El contexto es horrendo", alertó.



En otro tramo de sus declaraciones, puntualizó que el 9 de diciembre se presentará el proyecto de reforma laboral, en el Congreso Nacional. Aunque no hay datos oficiales que brinden un detalle pormenorizado, extraoficialmente se habla de "un ataque directo al sindicalismo".



"La fábrica Dana de Naschel cerró porque dejó de producir y comenzaron a traer productos terminados de China al 50% de su valor. Es decir, se transformó en importador. Las familias afectadas cobraron sus indemnizaciones, se efectuaron los pagos. Pero ¿qué hará esa gente? Tienen que emigrar a otra ciudad o provincia, es tristísimo", lamentó.

Víctor Gómez, secretario General de UOM y CGT de Villa Mercedes. Foto: internet.



Sí fue muy claro en un concepto elemental: aunque indignante, el escenario se desprende de lo que la gente decidió con su voto. Aunque estas son las consecuencias, "hay que respetarlo".



"Veo el futuro con mucho pesimismo. Tenemos reuniones con los secretariados y las seccionales del país, y advertimos que lo peor está por venir. Ni hablar de acuerdo a lo que suceda con la reforma laboral. Si prospera, iríamos camino a un caos. Es la intención del Gobierno, el ataque directo contra los sindicatos. Si no defendemos la industria nacional ¿a quién va a representar el sindicalismo? Es tremendo, pero es una realidad", concluyó.

