Aseguran que Casa Rosada coordinó con Trump la salida de Bolsonaro tras un sigiloso plan

Según una nota publicada por Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno admitió que coordinó bajo estricta reserva con la administración de Donald Trump la salida de Flávio Bolsonaro y su familia hacia Estados Unidos. El operativo fue de tal confidencialidad que tomó por sorpresa a la mayoría de los integrantes del Poder Ejecutivo argentino, a excepción del presidente Javier Milei.

La confirmación oficial llegó luego de que la cuenta de Migraciones en X informara el ingreso de la familia por el puente internacional Tancredo Neves. Dirigentes y militantes libertarios atribuyeron la gestión al asesor presidencial Santiago Caputo, quien siguió de cerca la maniobra.

Esto ocurrió en un contexto tenso: tras la derrota electoral en la segunda vuelta en Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, le había ordenado a Bolsonaro entregar su pasaporte en el marco de una causa por presunto lavado de activos.

La falta de información interna derivó en desmentidas públicas y versiones cruzadas dentro del gabinete. Incluso el vocero presidencial, Adrián Ravier, llegó a negar las versiones, mientras otros funcionarios creían que la familia había viajado vía Paraguay.

Por último, la amplia repercusión en redes sociales y el perfil alto de la operación generaron malestar en Balcarce 50, donde preferían mantener el bajo perfil. El traslado se concretó sin que el Gobierno resolviera si otorgaría asilo político, en una jugada que descuentan impactará de lleno en las ya deterioradas relaciones bilaterales con Brasil.

NA/Redacción.