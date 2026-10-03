De un barrio de Villa Mercedes a América, una cerveza que no para de ganar

Una de las compentencias cerveceras más importantes del continente fue la confirmación de que una bebida que se fabrica en un barrio de Villa Mercedes está entre las mejores. Dos medallas de oro y dos de plata apoyan un sabor que desde hace años es exitoso.

La cerveza “La comuna”, surgida del barrio Jardín del Sur, obtuvo las condecoraciones en la 8º edición de la copa La Pola Dorada Internacional en Medellín, Colombia, que se realizó a finales del mes pasado. La reunión es una de las competencias más grandes y convocantes de América, a tal punto que se presentaron casi 1200 muestras, 300 de ellas, de Argentina.

Otro aspecto que le da importancia al certamen es la cantidad de jueces que probaron las cervezas: más de 80 catadores de todo el mundo, entre los que se destacó John Palmer, autor del libro “How to brew”, que ya lleva tres ediciones y es muy recomendado en el mundo cervecero.

La cerveza artesanal villamercedina fue medalla de oro con la West Coast Rye IPA y Hazy Session IPA; en tanto que consiguó el segundo puesto con “Somos de Barrio”, una American IPA, y “Mini Doble”, una cerveza colaborativa hecha con Fermentum Faber, una fábrica cordobesa.

“Con estas medallas pudimos quedar como segunda mejor cervecería Argentina en la competencia y llegamos a un total de 30 medallas totales desde que comenzamos a funcionar”, dijo Nicolás Lemos, uno de los sociaos de la fábrica.