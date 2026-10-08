Ruidazo en el IFDC San Luis: 3 años de reclamo salarial y una crisis que no cede

Docentes del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis (IFDC) realizaron este jueves un ruidazo en los pasillos de la sede de Avenida Lafinur 997, en la ciudad capital. La acción convocó a un grupo numeroso de docentes, en su mayoría mujeres, que aplaudieron de manera pacífica, pero contundente, para visibilizar un reclamo que lleva años.

La consigna que acompañó la protesta fue clara y se leyó en carteles y se escuchó en los audios que circularon por los grupos. Hoy se cumplen tres años pidiendo recomposición salarial y una correcta liquidación de los sueldos. El mensaje que se repitió fue que el gobierno está en deuda. No hubo cortes de calle ni incidentes. Fue una protesta interna de visibilización que vuelve a poner en agenda la situación del nivel superior en la provincia y que coincidió con la jornada nacional convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense para este miércoles en defensa de la educación pública.

Lo que pasó este jueves no es un hecho aislado. El IFDC San Luis arrastra una crisis estructural de más de una década que se sostiene sobre la precarización contractual, el conflicto salarial permanente y la falta de democratización institucional.

A diferencia del resto del sistema educativo provincial, los puestos de trabajo en los IFDC dependen de un contrato que se renueva cada dos años, es decir deben revalidar su cargo. Esa figura híbrida sin estabilidad es la base de todos los conflictos que vinieron después y es lo que explica buena parte de la fragilidad en la que trabajan.

El antecedente más recordado es la lucha de 2014. En ese momento, reclamando por la reincorporación de dos docentes despedidos, Martín Aragón y Mauro Forlani, y por mejoras edilicias, estudiantes y docentes llevaron adelante la toma del establecimiento, cortes de la avenida Lafinur, asambleas masivas y movilizaciones. La denuncia de entonces sigue vigente hoy. Se hablaba de una reválida plagada de arbitrariedades y errores y se pedía el fin de la precarización laboral, el archivo de la causa penal contra estudiantes y docentes y un régimen de cogobierno.

En los últimos años el reclamo se volvió netamente salarial y crónico. En 2024 los docentes denunciaron que en un contexto de hiperinflación y liberación de precios el último aumento que habían percibido había sido de un nueve por ciento en noviembre sin actualización en los meses siguientes. Ese mismo año realizaron clases en la vía pública como forma de visibilizar lo que pasaba y un ruidazo simultáneo entre San Luis y Villa Mercedes por extrema precarización salarial.

También se declararon en estado de asamblea permanente por retrocesos en logros que habían alcanzado el año anterior. En todos los comunicados se repite una misma idea que hoy volvió a escucharse en los pasillos de Lafinur. Formar formadores requiere condiciones justas y sin justicia salarial no hay justicia educativa.

El ruidazo de este jueves se da en un contexto donde mientras el Gobierno provincial anunció que los salarios estatales acumularán un treinta por ciento en diez meses, el sindicato SIEP informó que trabajadores activos comenzaron a solicitar alimentos porque sus ingresos no alcanzan. Esa brecha entre el discurso oficial y la realidad en el bolsillo es la que hoy volvió a explotar en el IFDC.

El Instituto, fundado el 16 de septiembre de 1999 y considerado un referente nacional en formación docente, funciona con docentes que a tres años de iniciado este reclamo puntual, siguen denunciando deuda salarial y sin paritarias específicas del sector.

Las organizaciones gremiales y el Centro de Estudiantes ya anticiparon que, si no hay respuestas, el ruidazo de hoy será la antesala de nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.