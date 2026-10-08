Cuatro partidos darán comienzo a la fecha 12 del Torneo Clausura

Aldosivi y Sarmiento dan comienzo a la duodécima fecha del Torneo Clausura, este viernes desde las 14:30, en el estadio José María Minella, en Mar del Plata, con tres partidos más.

Además, Boca visitará a Instituto a partir de las 19:30 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba, donde buscará recortar distancia con la "Gloria" que se encuentra puntero de la Zona A con 25 unidades; además contará con la terna arbitral comandada por el árbitro Leandro Rey Hilfer y contará con la asistencia desde las pantallas del VAR de Yamil Possi.

Gimnasia y Esgrima La Plata-Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia, a las 18:00 y 21:45 respectivamente, son los dos encuentros que completan el primero de los cuatro días del fin de semana repleto de fútbol argentino.

La jornada del sábado contará con otros cuatro duelos; la cual empezará desde las 15:45 cuando Barracas Central reciba a Huracán en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia; a las 17:00 horas Central Córdoba se medirá ante Estudiantes de La Plata; mientras que Tigre y Banfield juegan en Victoria a los 15 minutos pasados de las siete de la tarde.

Por último, River volverá a las canchas para recibir a Estudiantes de Río Cuarto a las 21:30, en el estadio El Monumental; lo hará luego de dos semanas por haber postergado la undécima fecha frente a Sarmiento; además el encuentro tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal y a Fabrizio Llobet como encargado de la asistencia desde Ezeiza.

El domingo será el día con más partidos y carga horaria, ya que comenzará a las 14:45 con el cruce entre San Lorenzo y Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, será dirigido por Bruno Amiconi como juez principal y tendrá el apoyo de Nahuel Viñas desde el VAR.

A continuación del duelo, Rosario Central se enfrenta a Independiente Rivadavia a partir de las 17:00; al mismo horario se jugará el clásico entre Platense y Argentinos Juniors en el Ciudad de Vicente López.

Para culminar el día, Belgrano, vigente campeón, visitará a Racing en el Presidente Perón, bajo la mirada de Yael Falcón Pérez como árbitro y de Fernando Espinoza como encargado de la asistencia de video; mientras que Independiente viajará a Córdoba para medirse ante Talleres en el Mario Alberto Kempes, estadio que albergó hace unos días el encuentro de Argentina ante Bolivia, el cual contará con la dirigencia de Sebastián Zunino y Laura Fortunato.

La duodécima fecha cerrará con dos encuentros entre Lanús y Vélez a partir de las 16:00 y Gimnasia y Esgrima de Mendoza contra Newell's All Boys por la Zona A.

Cronograma de la fecha N.°12 del Torneo Clausura

Viernes 9 de octubre

Aldosivi – Sarmiento - 14.30 - Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: Álvaro Carranza

Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán - 18.00 - Árbitro: Pablo Dóvalo - VAR: Germán Delfino

Instituto – Boca - 19.30 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Yamil Possi

Unión – Defensa y Justicia - 21.45 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Sebastián Habib

Sábado 10 de octubre

Barracas Central – Huracán - 15.45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Fernando Echenique

Central Córdoba – Estudiantes (LP) - 17.00 - Árbitro: Andrés Gariano - VAR: Silvio Trucco

Tigre – Banfield - 19.15 - Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Fabrizio Llobet

River – Estudiantes (RC) - 21.30 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Andrés Merlos

Domingo 11 de octubre

San Lorenzo – Riestra - 14.45 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas

Platense – Argentinos - 17.00 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Juan Pafundi

Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. - 17.00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: José Carreras

Racing – Belgrano - 19.15 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Fernando Espinoza

Talleres – Independiente - 21.30 - Árbitro: Sebastián Zunino - VAR: Laura Fortunato

Lunes 12 de octubre