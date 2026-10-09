Una jueza sudafricana es la nueva Premio Nobel de la Paz

El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. El organismo destacó su contribución a la construcción de un orden jurídico global más amplio y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895. A diferencia de las demás categorías, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el Nobel de la Paz se concede en Oslo, Noruega.

“La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

De 85 años, Navi Pillay presidió, entre otros, la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Myanmar está acusada de genocidio a integrantes de minorías.

“Hizo rendir cuentas a los Estados y a los líderes nacionales y trajo esperanza a las víctimas de la violencia y el conflicto. Pillay es una de las grandes defensoras de los principios legales internacionales en nuestra época. Su distinguida carrera nos recuerda la necesidad de apoyar, fortalecer y ampliar el estado de derecho global”, indicó el comité noruego al explicar su elección.