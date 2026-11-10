Un barrio de La Punta lleva más de tres meses sin luz en la calle

Una vecina grabó de noche el barrio 40 Viviendas y Licitación 6, en La Punta y mostró el estado de las cosas: sin alumbrado, con un poste tirado en el piso, cables al aire con peligro de electrocución y un pozo abierto que no se ve.

El reclamo que hizo Sandra Díaz está dirigido a la comuna ya que el espacio “es uno de los accesos más importantes de la ciudad”, dijo la mujer que decidió mostrar en imágenes lo que ella y sus vecinos padecen hace más de tres meses.

“Esta es la oscuridad que venimos soportando todas las noches. Inseguridad y peligro total”, sostuvo en el video Días, quien no exagera ya que en el video se ve todo el barrio en la completa oscuridad. De día, la mujer muestra un poste tirado sobre la vereda, con los cables sueltos, al aire.

“Así dejaron los cables, con este peligro”, mostró y dijo que el peligro no es menor ya que por allí cualquiera camina y cualquier chico juega. Y de noche, no se ve nada.

Sandra mostró además un pozo abierto, en el medio del pasto, sin tapa, sin señalizar, sin una cinta. “Este pozo que nadie puede ver. Si pasa, es un peligro”, aseguró.

“Señor intendente Luciano Ayala, ¿cuándo va a venir a arreglar esta situación? Urgente, urgente se lo pedimos los vecinos, solucione esto. Solucione esta situación de esta zona”, repite la vecina.

“¿Vamos a esperar que pase algo grave?”, pregunta Sandra en una frase que resume todo el video. La mujer pidió que no pase una desgracia por un poste que nadie levantó, por un cable que nadie aisló, por un pozo que nadie tapó o por una luminaria que nadie arregló.

La desidia municipal se observa en el Nuevo Acceso Sur “Diego Armando Maradona”, el boulevard de ingreso y egreso a esa zona de La Punta. Por ahí pasan todos los días vecinos, chicos que van a la escuela, trabajadores que vuelven de noche.