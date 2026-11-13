El Hospital del Sur lleva un mes sin aire acondicionado y crecen los reclamos por el calor

El Hospital del Sur atraviesa una situación crítica tras cumplir un mes sin sistema de refrigeración. El problema se originó el pasado 13 de octubre, cuando delincuentes sustrajeron los caños de cobre de los equipos de aire acondicionado, un hecho que generó sorpresa en la comunidad hospitalaria dado que el establecimiento cuenta con servicio de vigilancia.

Aunque desde la dirección del nosocomio aseguran haber iniciado el expediente administrativo desde el primer día para reponer las piezas robadas, los trabajadores denuncian que el trámite quedó empantanado en instancias superiores del Ministerio de Salud provincial. A treinta días del incidente, todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de las reparaciones.

El malestar se agudizó drásticamente durante esta semana, impulsado por una ola de calor con marcas térmicas cercanas a los 40 grados que convierte las salas de espera y los consultorios en espacios agobiantes tanto para quienes asisten por atención médica como para los equipos de salud.

A través de un comunicado difundido bajo reserva de identidad por temor a represalias laborales, médicos, enfermeros, administrativos y personal de maestranza describieron el padecimiento diario dentro del edificio.

“Pasó un mes entero, los papeles siguen dando vueltas en algún escritorio y nadie vino a arreglar nada”, señalaron en el escrito, donde también graficaron el impacto directo sobre los sectores más vulnerables: “La vemos en el abuelo que espera su turno abanicándose con un papel, transpirando y agobiado por el encierro. La vemos en las mamás con sus bebés en brazos buscando un poco de aire fresco que no existe, o en el paciente que llega con fiebre y se encuentra con un edificio que es un horno”.

La situación despierta mayor indignación al contrastarla con las obras recientes en el lugar. En septiembre de 2025, el Gobierno provincial había inaugurado refacciones en este mismo hospital con una inversión oficial anunciada de casi $174 millones, paquete que incluía específicamente mejoras en la climatización del predio.

Frente a la falta de respuestas oficiales, el personal exigió una intervención urgente para restablecer las condiciones básicas de atención. “No pedimos lujos. Pedimos humanidad, celeridad y respeto. Pedimos que alguien se haga cargo y devuelva las condiciones mínimas de dignidad para curar y para ser atendido”, concluyeron en su reclamo.