Hospital Pediátrico: alerta por falta de controles y fórmulas vencidas en el Lactario

En el Hospital Pediátrico de San Luis funciona el Lactario, el área donde se elaboran las fórmulas nutricionales destinadas a los niños internados. Se trata de pacientes a partir de los 28 días de vida: bebés prematuros, menores con parálisis cerebral, pequeños con patologías renales y chicos que no pueden alimentarse por sus propios medios.

“Son preparados muy específicos, especiales y que requieren extremo cuidado en su elaboración”, explicó una enfermera del servicio, quien solicitó reserva de identidad.

Según su testimonio, actualmente se desempeñan en el lugar solo dos profesionales, junto a una agente de escalafón general con más de 20 años de antigüedad en el sector. El resto del equipo está integrado por beneficiarias del Plan de Inclusión, quienes ingresan sin conocimientos previos ni formación específica para tareas sanitarias de esta complejidad.

“Nosotros estamos a cargo de instruirlas. Es una responsabilidad adicional, pero se les brinda una enseñanza mínima. Hay muchas que tienen voluntad, pero no las dejan avanzar: la orden es mandarlas a lavar y nada más”, relató la trabajadora. Asimismo, advirtió que reclaman elementos básicos desde hace tiempo sin obtener respuestas. “Debemos utilizar balanzas de cocina comunes, de esas que siempre fallan, pese a que solicitamos los equipos de precisión que corresponden al área”, señaló.

“Para un niño que ingiere una leche estándar, uno o dos gramos de diferencia no representan un inconveniente. Sin embargo, en un paciente con insuficiencia renal, cada gramo cuenta; los mililitros son determinantes cuando se trata de cuadros críticos”, detalló la profesional.

La trabajadora también describió las deficiencias edilicias y de equipamiento: una mesada desnivelada, pavas con años de desgaste y material que no se esteriliza desde hace tiempo. El espacio funciona en un sector donde antiguamente operaba una terapia intensiva y cuyos filtros de aire carecen de limpieza. “Caen partículas desde los conductos sobre la mesada y no tengo certeza de qué se desprende; no me voy a hacer responsable si la leche resulta contaminada”, sostuvo.

En la misma línea, cuestionó la ausencia de un protocolo estricto y la baja calidad de los artículos de higiene. Para lavar las mamaderas, indicó, no se emplean detergentes neutros aptos para uso neonatal, sino productos sueltos diluidos en un 80% de agua que apenas generan espuma, una situación que se replica con la lavandina.

Por otra parte, alertó sobre el riesgo de contaminación cruzada dentro de la heladera. La única alternativa que recibieron fueron dos conservadoras para dividir las fórmulas preparadas de la leche materna. “Pero permanecen juntas, fabricadas con un material poroso, dentro del mismo refrigerador donde se guarda el resto de los insumos”, afirmó.

Tampoco existe un espacio acondicionado para que las madres puedan extraerse leche con comodidad; solo disponen de una sala pequeña con un sillón y una mesa. La enfermera mencionó que, aproximadamente seis meses atrás, habrían arribado dos extractores eléctricos durante una entrega oficial encabezada por el gobernador. “Esos aparatos no están en el servicio y desconozco su destino. Seguimos trabajando con sacaleches manuales obtenidos mediante donaciones”, aseguró.

A este panorama se suma la presencia de insumos al límite de su fecha de caducidad o ya vencidos, debido a la falta de un depósito adecuado. Según indicó, tras sus advertencias internas se desecharon bolsas de leche que permanecían apoyadas en el piso y sin control térmico.

El 21 de septiembre de 2026 se presentó una nota formal ante el director del Hospital Pediátrico, el doctor Rodolfo Tolosa, en representación del gremio ATSA San Luis. El escrito —al que tuvo acceso este medio— expuso la precarización del personal del Plan de Inclusión que cumple funciones de planta, el faltante y vencimiento de fórmulas, las falencias de almacenamiento y la deficiente calidad de los productos de limpieza, con el consecuente peligro de infecciones intrahospitalarias. De acuerdo con la denunciante, el reclamo aún no recibió contestación.

“No se trata de una inversión millonaria, sino simplemente de hacer bien las cosas. Que lo modifiquen; no hace falta que digan nada, pero que lo cambien”, concluyó la enfermera.