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Fuerte revuelo

Escándalo en el Pediátrico: duras críticas por la comida y el estado de la cocina

Una auditoría generó amplio malestar en los pasillos del centro de salud. Se filtraron observaciones sobre alimentos vencidos, falta de higiene y deterioro edilicio.

Por redacción
| Hace 8 horas
Deplorables condiciones en la cocina del Pediátrico.

Un fuerte revuelo se desató en las últimas horas en los pasillos del Hospital Pediátrico San Luis luego de que trascendieran los lapidarios resultados de una auditoría realizada en el Servicio de Alimentación y Cocina.

 

 

Según circuló entre los pasillos del establecimiento, el informe encendió todas las alarmas debido a las deplorables condiciones en las que se estarían preparando y controlando los alimentos destinados a los pacientes pediátricos.  

 

 

Así están las instalaciones auditadas. 

 

 

De acuerdo con los datos que se filtraron de manera informal, el relevamiento —conducido por especialistas en nutrición y control de infecciones— dejó al descubierto una serie de irregularidades que van desde la infraestructura hasta el estado de la comida.

 

 

Entre los comentarios que más eco hicieron entre los pasillos figura el hallazgo de productos vencidos que aún permanecían almacenados en cámaras frigoríficas, además de insumos abiertos sin ningún tipo de rotulación que permita conocer su trazabilidad o fecha límite de consumo. 

 

 

Pésimo panorama en el nosocomio.  

 

 

La indignación y la preocupación crecieron aún más al filtrarse reportes sobre lo que realmente llega a las salas de internación. En los pasillos se comenta con estupor sobre la presencia de alimentos en mal estado o con elementos extraños distribuidos a los menores, lo que generó un profundo malestar entre los trabajadores y familiares.

 

 

A esto se le suma un panorama crítico en la infraestructura del sector, con techos, mampostería y drenajes sumamente deteriorados que, según advirtieron de puertas adentro, pondrían en riesgo la salubridad de cualquier proceso culinario.  

 

 

La cocina del Pediátrico, en pésimo estado. 

 

 

Ante este panorama que ya es comidilla en los pasillos del hospital, la presión interna es insostenible y se espera una urgente intervención de las autoridades para revertir un escenario que consideran insostenible para la seguridad alimentaria de los niños internados.  

 

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