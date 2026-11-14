El gobierno de San Luis dio un paso más en la definición de su esquema tributario para 2027. La Cámara de Diputados dio media sanción, por 27 votos a 11, al proyecto de Ley Impositiva Anual. Ahora deberá tratarlo el Senado.

Más allá de la presentación formal del Gobierno, el eje es otro: la gente no puede afrontar estos impuestos. Por más que se los presente como alivio, con baja de alícuotas y descuentos, el aumento llega al bolsillo de familias que hoy no llegan a fin de mes.

El punto más sensible es el Inmobiliario. La directora General de Hacienda Pública, Teresa Cappiello, confirmó en la Comisión de Finanzas que se estimó un aumento del 30%. El Gobierno dice que las alícuotas no suben, sino que se actualizan las valuaciones de Catastro y las escalas.

Para el vecino, el resultado es el mismo: un impuesto 30% más alto, en un año en que el propio Presupuesto proyecta una inflación en torno al 20%. En el Automotor, el Gobierno lo presenta como una baja. La alícuota cae 20%: un auto que tributaba 2,5% pasará a 2%, y el tramo más alto bajará de 5% a 4%. Pero al mismo tiempo las valuaciones de los vehículos subirían alrededor de 20%. La baja se calcula sobre un auto que vale más.

Y el beneficio más importante depende de poder pagar. Habrá un descuento del 30% en Inmobiliario y Automotor para quien no tenga deuda al 31 de diciembre de 2026, que llegará al 40% para quien tampoco adeude otros impuestos. Quien no pueda cancelar en el año, pierde el descuento y paga el impuesto completo. Es decir, el que menos puede pagar es el que termina pagando más. Ese contexto no apareció en la exposición de Cappiello.

La funcionaria destacó que la recaudación estuvo un poco por encima de la inflación y que se enviaron a juicio 20.000 millones de pesos contra solo 900 contribuyentes. No presentó cuántas familias dejaron de pagar porque no les alcanza, ni cuántos padrones quedaron fuera del descuento por no poder ponerse al día.

La realidad está en otros datos: desde fines de 2023 San Luis perdió 8.415 empleos privados registrados y cerraron 344 empresas. Cerca del 80% de los salarios está por debajo de la línea de pobreza y más de la mitad de los hogares de la capital no logra cubrir sus gastos todos los meses. En ese escenario, el Inmobiliario y el Automotor son de los primeros impuestos que se dejan de pagar cuando hay que elegir entre el impuesto, el alquiler, la comida o los servicios.

La propia moratoria abierta en octubre de 2026, con planes de hasta 36 cuotas y adhesión hasta el 31 de marzo de 2027, confirma que el problema no es solo de 900 grandes deudores, sino de miles de contribuyentes atrasados.

La principal voz opositora fue la de Silvia Sosa Araujo, del Frente Unidad Justicialista. Cuestionó que se presente como alivio y sostuvo que el oficialismo no tiene en cuenta la pérdida de empleo, el cierre de industrias y los salarios por debajo de la pobreza. “Háganse cargo, llevan tres años”, reclamó, y calificó al proyecto como “otro atropello para el pueblo de San Luis”. También advirtió que la exención del 100% del Inmobiliario para jubilados está limitada a quienes cobran hasta dos jubilaciones mínimas: “No es para todos los jubilados. Lo dice la ley”.

Con la media sanción, todo quedó en manos del Senado. Si se aprueba sin cambios, el impacto dependerá de dos variables: la valuación actualizada y si se llega a fin de año con capacidad de pagar para no perder el descuento. Para quien hoy no llega, la baja de la alícuota no alcanza.