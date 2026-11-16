Hay dos detenidos por matar a un hombre en el barrio Tibiletti

A las pocas horas del ataque que dos sujetos encabezaron contra un hombre de 32 años en las calles del barrio Tibiletti, la Policía tiene a dos acusados a los que en las próximas horas se les imputará formalmente el hecho.

Uno de ellos fue detenido poco después del hecho en el mismo barrio donde se produjo el ataque, en tanto que el otro fue apresado varias horas después en el Anexo 5 del barrio Eva Perón Anexo. Las identidades de los detenidos no fueron proporcionadas por las fuentes oficiales.

Lo que sí se sabe es que hay algunos indicios que ubican a los dos acusados en el lugar del hecho, sucedido en la tarde del domingo 15 de noviembre, cuando la víctima y un amigo se movilizaban en moto y fueron interceptados por dos hombres en un auto.

El acompañante de la víctima logró huir del ataque luego de caer de la moto, pero el conductor fue ferozmente atacado por los sujetos, que lo dejaron tirado antes de huir, uno a pie y el otro en el vehículo. Aparentemente, los agresores no robaron nada.

La víctima fue asistida por personal médico del Sempro, que constató su fallecimiento.

A partir de las distintas tareas investigativas, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico detuvieron a uno de los involucrados, quien fue localizado en un domicilio del barrio Tibiletti. Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial. El otro detenido fue capturado en la madrugada del lunes, tras una serie de allanamientos en los barrios Solidaridad y Eva Perón, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.

Asimismo, la Policía también localizó el automóvil en el que circulaban al momento del hecho los dos individuos detenidos.

