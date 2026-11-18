En seis días se cayeron Microsoft, el tráfico aéreo de todo Estados Unidos, grandes bancos, una aerolínea, el iCloud de Apple y la red secreta de la Agencia de Seguridad Nacional. Una semana de rutina para la vida digital. Lo raro no fue la lista, fue la unanimidad: de la Casa Blanca a Redmond, todos coinciden en que no hubo ataque.



Durante años aprendimos que cuando algo se cae la culpa es del hacker, ese joven de capucha que opera desde un sótano remoto. Esta vez el sótano era propio. El jueves 12, a Microsoft se le cayeron Outlook, Teams y Copilot en 74 países durante más de un día. La empresa explicó después que la causa fue un defecto latente de una actualización de julio de sus servidores de red, que esperó con paciencia a que hubiera mucha gente conectada para mostrarse. No hubo más tráfico que de costumbre: la misma demanda mundial quedó apretada contra cada vez menos máquinas sanas. Cuando una cae, las otras reciben su carga, y también caen.



El viernes le tocó a la aviación. Según la FAA, un router nuevo instalado en Arkansas saturó con datos un radar en Texas durante una actualización de rutina de cables de cobre a fibra óptica. Fue la interrupción de vuelos más larga desde el 11 de septiembre de 2001. El lunes se sumaron problemas en grandes bancos y en United Airlines. El martes, el inicio de sesión de iCloud de Apple y, por la mañana, la red interna de la NSA.



Sin hacker a mano hacía falta un culpable de repuesto, y apareció el de moda. El lunes 16, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sugirió que la serie de caídas podría haber sido causada por una inteligencia artificial que se corrige sola y reescribe su propio código demasiado rápido, una teoría que, contó, sacó de hablar con "un tipo muy inteligente en tecnología". No hay ataque, pero tiene que haber alguien, y la IA es el nuevo "fue el sistema".

El senador republicano Josh Hawley, que no se cree las explicaciones oficiales, pidió que se informe al Senado completo y dijo que, si todo es coincidencia, sería la mayor coincidencia de la historia.



Microsoft, previsora, ya había aclarado en su comunicado que el problema "no estaba relacionado con lo cibernético ni con la IA o los agentes". Cuando una empresa tiene que aclarar que no fue la inteligencia artificial, ya sabés que alguien lo estaba pensando. Hasta ahora ninguna de las organizaciones afectadas atribuyó sus fallas a la IA, y los especialistas consultados descartan una máquina descontrolada.



Pero la sospecha no es tan disparatada como parece, aunque no por las razones de Mullin. Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, lo explicó el 17: la IA permite encontrar vulnerabilidades en una cantidad enorme de sistemas a una velocidad inédita, lo que presiona a empresas y gobiernos a corregirlas todas de inmediato y a la vez, y eso tensiona sistemas que no fueron diseñados para ese ritmo de cambio.

The Economist da un número: entre 2022 y 2025 Microsoft corrigió unas 4.000 vulnerabilidades; solo en 2026, con ayuda de modelos de IA, publicó más de 5.000. Nadie dice que la inteligencia artificial haya roto nada. Lo que podría estar pasando es que el apuro por arreglar lo que la IA encuentra rompa lo que funcionaba. No es un robot que se rebela. Es un administrador que llega apurado a un parche.



Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que hay "cero evidencia" de que estas caídas estén relacionadas entre sí. Cuatro caídas en una semana, cero hackers y cero relación. Un récord de coincidencias.



Y entonces se cayó la NSA. La agencia cuyo oficio es proteger las redes del gobierno y husmear las de los demás explicó que sufrió una "degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado".

Una persona al tanto le contó al Washington Post que la agencia estaba en medio de una actualización de su plataforma Microsoft Office 365, o la había terminado hace poco, aunque nadie confirmó que fuera la causa. Hasta la NSA tiene su momento “Windows Update”. Retrasó la llegada de sus empleados a Fort Meade y a otras sedes, y un ex funcionario del Pentágono dijo que la red venía con problemas de estabilidad todo el año. Según una fuente del Wall Street Journal, estaban "simplemente actualizando su software para parchear el sistema". Lo único que faltó fue el cartelito de "no apague el equipo".



En mayo conté en esta columna que funcionarios de la OTAN llaman a Maven, el sistema de inteligencia artificial militar de Estados Unidos, "el Microsoft Windows de la guerra". Parecía un chiste. Esta semana la realidad aportó un capítulo: el mundo no lo apaga un enemigo con un virus, lo reinicia un administrador con un ticket aprobado.



Y no es un consuelo. Un ataque tiene un culpable y un remedio. Esto tiene otro nombre, que es fragilidad: pocas empresas, muchos nodos, mucho apuro por parchear y una dependencia total de que nada salga mal. Que ni la agencia que lo vigila todo pueda evitarlo debería preocuparnos más que cualquier hacker.

Cabe preguntarse cuánto de esa fragilidad es también nuestra. Casi toda la administración pública, las escuelas, los bancos y las pymes argentinas corren sobre los mismos servicios que se cayeron esta semana. Si Estados Unidos no puede asegurarse de que su red más secreta se actualice sin accidentes, ¿qué plan B tenemos nosotros?

La IA es la excusa cómoda. El problema es lo que construimos para que nada se rompa, y que se rompe igual.