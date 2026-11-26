Persona que sostiene un teléfono inteligente negro en una calle de la ciudad

El juego en los casinos a través del móvil se está volviendo algo común. Los informes hechos en el 2026 han coincidido en un punto:es decir que el teléfono móvil actualmente es usado por más personas y contribuye a la mayor parte de los negocios de la industria.

Los operadores han adaptado su oferta a esa realidad con aplicaciones y versiones web optimizadas, como la sección https://1xbet.pe/es/mobile, y la tendencia obliga a mirar con más atención cómo se apuesta desde una pantalla pequeña.

Europa supera el 58% de ingresos desde el móvil

Los datos de la Asociación Europea de Juego y Apuestas y de H2 Gambling Capital muestran que los dispositivos móviles generaron el 58% de los ingresos brutos del juego online en Europa en 2024, frente al 56% del año anterior.

La proyección apunta a que esa proporción alcance alrededor del 67% en 2029. Los operadores miembros de la asociación sumaron además 43,8 millones de cuentas activas en 2025, un 13% más que en 2024.

Las cifras por mercado

La medición del uso móvil varía según el país y la fuente. Estas son algunas de las referencias disponibles:

Mercado Dato Fuente Europa 58% de los ingresos online desde el móvil en 2024 EGBA y H2 Gambling Capital Dinamarca 73% de los ingresos de apuestas y casino online desde el móvil en 2025 Mordor Intelligence Estados Unidos Cerca del 95% de lo apostado en deportes se hizo online en 2025, en su mayoría desde el teléfono Track360, a partir de datos de reguladores estatales Global Alrededor del 72% de los ingresos online, según una estimación modelada Track360

Track360 aclara que su cifra global es una estimación, porque no existe una medición mundial publicada. Por eso, conviene leer los datos por mercado como referencias más sólidas que los promedios globales.

Por qué el móvil gana terreno

El cambio no es reciente. Ya en 2023, H2 Gambling Capital estimaba que el 85% de los nuevos usuarios de póker online se registraba desde un teléfono inteligente, una cifra que sigue siendo la referencia verificable más reciente en ese segmento.

La disponibilidad permanente, los pagos digitales y las apuestas en directo durante los partidos explican buena parte de la preferencia. El teléfono permite seguir un evento y consultar las cuotas al mismo tiempo, algo que el ordenador de escritorio ofrece con menos inmediatez.

Un dato que matiza la tendencia

No todos los estudios muestran el mismo reparto. Según Mordor Intelligence, las plataformas de escritorio todavía concentraron el 55,75% del mercado de apuestas deportivas online en 2025, aunque el móvil es el segmento que más crece, con un 13,75% anual previsto hasta 2031.

La misma consultora calcula que, en el conjunto del juego online, los móviles y tabletas representaron el 58,54% del mercado en 2026. La diferencia entre ambos datos refleja que el casino se juega todavía más desde el teléfono que las apuestas deportivas.

Aplicación o navegador

Ningún regulador ni operador publica de forma sistemática la división entre aplicaciones nativas y versiones web. La razón es en parte técnica, ya que las tiendas de aplicaciones solo permiten distribuir apps de juego con dinero real donde reconocen la licencia del operador.

Donde eso no ocurre, el acceso se hace desde el navegador del teléfono. Para el usuario, la experiencia suele ser similar, aunque las aplicaciones permiten activar notificaciones y la verificación biométrica.

Apostar desde el móvil con criterio

La comodidad del teléfono también exige más control, porque las sesiones son más cortas y frecuentes. Estas pautas ayudan a mantener el juego en el terreno del ocio:

Activar límites de depósito y recordatorios de tiempo en la cuenta.

Proteger el acceso con biometría o verificación en dos pasos.

Desactivar las notificaciones promocionales si resultan invasivas.

Revisar el historial de apuestas de forma periódica.

Las apuestas son una forma de entretenimiento reservada a mayores de edad y no una fuente de ingresos.