Asfixia salarial: profesionales de la salud exigen recategorizaciones

El colapso y las tensiones que atraviesa el sistema público de salud sumaron un nuevo capítulo crítico en la provincia. Profesionales como licenciados en enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica, farmacéuticos, radiólogos, bioquímicos, entre otros, se encuentran en una persistente lucha ante la falta de respuestas a sus reclamos salariales y administrativos, marcados por el ninguneo y una profunda asfixia en la economía del personal, absolutamente postergado por el Estado.

El conflicto gira en torno a una demanda sostenida durante los últimos tres años: la recategorización postergada. Los trabajadores detallaron que, si bien el Estado reconoce sus matrículas profesionales y les exige responsabilidades acordes a su formación universitaria, perciben haberes correspondientes a categorías inferiores, cobrando como técnicos pese a contar con títulos de grado e incluso especializaciones que no se reflejan en sus recibos de sueldo.

Advierten que del otro lado del mostrador hay un silencio ensordecedor. Y lo poco que se responde es una muletilla copiada al Gobierno nacional: “No hay plata”. Señalan que desde el gobierno solo dicen que está vigente el decreto de emergencia y que no hay recursos suficientes. Pero si para el Estado hay emergencia ¿Qué queda para las familias del sistema sanitario? Todo en medio de una salud pública quebrada, con falencias enormes, falta de recursos y personal sobreexigido.

Desde el colectivo aclararon que el reclamo no busca confrontar, sino visibilizar una realidad insostenible. En este escenario, la asfixia financiera que ejercen tanto la Nación como la Provincia complica aún más el panorama para los trabajadores, que deben hacer malabares para subsistir en medio de una preocupante indiferencia oficial ante la pérdida generalizada del poder adquisitivo.