Pese a los rechazos, el gobierno avanza con la venta de la Casa de San Luis

Falta un mes. El reloj corre y el 10 de diciembre, a las 11 de la mañana, en la Caja Social y Financiera de calle Lavalle 840 en la capital puntana, se abrirán los sobres. Ese día, si nada lo frena, San Luis puede dejar de ser dueña de su propia casa en Buenos Aires.

El Gobierno de Claudio Poggi volvió a poner en venta el Palacio Lagomarsino ubicado en Azcuénaga 1083/1087, en Recoleta. Tasado en 2.927.392 de dólares, es parte del patrimonio de todos los puntanos. Es el segundo intento de venderla tras el de 2024, que quedó desierto. Este va con ley habilitante, la V-1124-2024, aprobada con 24 votos a favor y 17 en contra.

Más allá de los números de la Legislatura, lo que crece en estos días es la preocupación y la angustia. Porque no es una casa cualquiera. Es una de las 21 joyas Art Nouveau que quedan en pie en el país. La compró en 1984 Adolfo Rodríguez Saá para ser la vidriera de San Luis ante la Nación. Por ahí pasaron generaciones de estudiantes, de artistas, de enfermos derivados, de familias que encontraron un lugar propio a 700 kilómetros de su casa. Para el puntano que vive en Buenos Aires es referencia, es punto de encuentro, es identidad. Por eso duele la idea de cambiarla por un alquiler con durlock.

El 13 de mayo, en la sexta Sesión Ordinaria, la diputada Silvia Sosa Araujo y todo el bloque del Frente Unidad Justicialista presentaron el proyecto PRY 48/26 que pide derogar esa ley de venta. Sigue cajoneado en Asuntos Constitucionales, pero los fundamentos son los que hoy repiten muchos vecinos.

El primer planteo es que se trata de un capricho que se vuelve un negocio inmobiliario y que borra la puntanidad. “Es una mentira que es para arreglar el hospital. Se consolida la invisibilidad de la provincia, que es lo que quiere hacer el Gobernador con una política de Estado, que desaparezca San Luis, como pasó con el Salón de la Puntanidad”, dijo Sosa Araujo en el recinto. “Quieren vender la Casa de San Luis porque es un negocio inmobiliario, no queda otra razón de ser. Alquilar no es propio, esto es nuestro, de la provincia, independientemente del gobierno que vaya pasando, es un patrimonio de San Luis que nos muestra ante la Nación... Quieren borrar la puntanidad”. Para el bloque, el argumento de que la venta es para el Hospital de Villa Mercedes ya cayó, porque la obra ya estaba proyectada y el Presupuesto 2025 ya tenía partida asignada.

El otro eje que genera dudas es cómo se quiere vender. Esto llegó incluso a la Justicia con un recurso de revocatoria contra el decreto 11.922. El planteo es que este tipo de bienes del Estado debe venderse por subasta pública y no por licitación. “La subasta es un medio de desprendimiento de bienes propiedad del Estado, y la licitación, si de bienes hablamos, es un modo de adquisición mas no de desprendimiento, lo que determina que el procedimiento legal empleado no solo deviene equívoco, sino ilegal e ineficaz”, señala el escrito.

Y cuestiona el sistema de sobre cerrado, porque no es transparente. “En las subastas están todos sentados en un salón, como lo vemos en las películas, con un martillero público que dice: ¿quién da más?... Con un precio de base que ya está determinado, sabemos que siempre las tasaciones son mínimas, porque la verdad que un valor de casi 3 millones de dólares para ese inmueble es irrisorio”.

En el fondo, lo que se discute no es una dirección en Recoleta. Es la historia de la provincia acogidos en 40 años de puntanidad en Buenos Aires. Quedan casi treinta días para saber si esa casa que nos abrazó tantas veces sigue siendo de todos los puntanos o pasa a ser un recuerdo.