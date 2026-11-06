Igor debutó con dos triunfos, varios minutos en cancha y el primer puesto en el grupo

Con dos triunfos muy valiosos, el puntano Igor Jodoilovsky debutó en la selección argentina de básquet 3x3 que representa al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollan en Qatar. El deportista puntano tuvo participación en los dos partidos y se prepara para la próxima instancia, luego de quedar puntero en el grupo.

El primer partido de la selección albiceleste fue contra Venezuela, contra quien logró un ajustado triunfo de 17 a 14 con tres puntos de Igor en casi 7 minutos de juego. El triunfo posicionó al equipo nacional de buena manera para el segundo partido, contra Mongolia, que había vencido a Venezuela, por dos puntos.

En el partido decisivo del grupo, Argentina fue muy superior a los asiáticos y venció 21 a 10, con dos puntos del puntano poco más de cuatro minutos de juego.