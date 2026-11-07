La empresa de las fotomultas rechaza la rescisión y acusa al Municipio

La polémica en torno a la fiscalización electrónica de tránsito en Villa Mercedes sumó un nuevo capítulo de tensión. Tras la determinación del Municipio de dar por finalizado de manera unilateral el acuerdo para la operación de los cinemómetros y radares, el Observatorio Vial CECAITRA salió a cruzar los argumentos oficiales y advirtió que la medida carece de sustento técnico y legal.

Desde la Secretaría de Gobierno comunal argumentaron que la resolución obedeció a presuntas fallas en el envío de las actas de infracción a los automovilistas, apoyándose en reclamos vecinales radicados ante la Fiscalía.

Sin embargo, la prestadora negó de forma tajante dichas omisiones y confirmó que dispone del soporte documental que acredita la correcta recepción de las notificaciones, material que formalizará mediante una acción judicial para dejar al descubierto la improcedencia de la sanción.

El punto central que aviva la controversia pasa por la flagrante contradicción de la propia administración local. Semanas atrás, las autoridades celebraron públicamente la efectividad de los dispositivos, destacando una baja drástica del 75% en los cruces con luz roja y una caída acentuada de los accidentes de tránsito en arterias neurálgicas como la avenida 25 de Mayo.

Pese a admitir el éxito preventivo de la tecnología implementada, la gestión comunal optó por desplazar al contratista con la intención de asumir de forma directa el cobro y la administración de los equipamientos.

Ante este escenario, la contienda promete escalar en los Tribunales, reabriendo el debate sobre la transparencia en los fundamentos del Estado municipal y el verdadero trasfondo de la anulación del servicio.