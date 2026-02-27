Master Lajas: 54 familias en la calle con una oferta de indemnización a mitad de precio

La tranquilidad de la localidad de Juana Koslay se vio alterada de forma abrupta tras la decisión del grupo británico SSQGroup de retirar sus inversiones del país. Esta determinación conlleva el cierre definitivo de Master Lajas, la planta de venta de laja al por mayor y menor ubicada sobre la Avenida José Santos Ortiz, a la altura del kilómetro 781.



La medida afecta directamente a 54 trabajadores y golpea de forma indirecta a proveedores y empleos asociados en una comunidad de menos de 20 mil habitantes.



La crisis no es un suceso repentino. Desde el pasado mes de enero, los operarios mantienen una toma de las instalaciones en reclamo por salarios impagos que se remontan a octubre de 2025. Los trabajadores exigen la cancelación de los haberes de diciembre y enero, además del medio aguinaldo y horas extras adeudadas. Sin embargo, en medio de las negociaciones, la empresa formalizó el cierre total de sus actividades el jueves pasado.



Leandro Pérez, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), señaló que los accionistas mayoritarios han decidido no invertir más en Argentina. Según explicó el dirigente, la actividad minera atraviesa un fuerte estancamiento que ya había derivado en convenios de suspensiones de jornadas.



Pérez subrayó que la empresa acumuló deudas significativas con proveedores hasta llegar a una situación insostenible, cuyas consecuencias recaen ahora sobre el personal.



Tras el anuncio del cese de operaciones, la firma de capitales ingleses presentó una propuesta formal: abonar solo el 50% de las indemnizaciones correspondientes en un plan de 12 cuotas. La oferta fue rechazada de inmediato por los empleados, quienes han decidido continuar con la ocupación del predio iniciada a fines de enero.



Master Lajas operaba bajo esa denominación desde hace 12 años en San Luis, aunque la planta cuenta con una trayectoria más extensa bajo distintos nombres. Al tratarse de una de las principales fuentes de movimiento comercial e ingreso familiar en Juana Koslay, el impacto social es profundo.



Pese a que SSQGroup es una empresa internacional de la construcción fundada en 1980 con sedes en Londres y España, la oferta presentada a sus trabajadores locales dista de las expectativas legales, manteniendo el conflicto en un punto de máxima incertidumbre.