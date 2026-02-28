Netanyahu aseguró que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán murió

Medios israelíes también informan que Ali Khamenei habría muerto en los ataques de EEUU e Israel. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

Benjamin Netanyahu afirmó que existen “muchos indicios” sobre la posible muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, tras un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra su complejo oficial en Teherán.



“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró el premier israelí en un mensaje televisado, en el que además destacó la magntiud de la operación lanzada en coordinación con las fuerzas norteamericanas.



Asimismo, el mandatario, quien este sábado se comunicó con Donald Trump después de los bombardeos, afirmó el ataque conjunto contra el régimen de los ayatolás durará “el tiempo que sea necesario”.



“Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia”, declaró.



Actualmente, no hay confirmación independiente sobre el estado de Khamenei. Mientras el primer ministro israelí sostiene que el ataque pudo ser fatal para el ayatollah, las autoridades iraníes insisten en que su líder está con vida, aunque no ofrecen pruebas concluyentes. La comunicación en Irán se encuentra restringida y el acceso a información fidedigna permanece limitado.



La intervención militar fue parte de una ofensiva aérea de gran escala que, de acuerdo con Channel 12 de Israel, incluyó el lanzamiento de treinta bombas sobre el complejo del líder iraní. Las fuentes israelíes señalaron que se trató de un ataque dirigido a altos cargos, entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian.



El régimen iraní ha tratado de contrarrestar las versiones sobre la presunta muerte de Khamenei. Abbas Araghchi, ministro de Exteriores, declaró a NBC News que, “hasta donde yo sé, todos los altos funcionarios están vivos”. Esta expresión, destacan medios estadounidenses, no es una confirmación concluyente. Araghchi añadió que el presidente del Parlamento y el jefe del poder judicial siguen con vida, aunque admitió la muerte de dos comandantes.



El canciller también condenó que los bombardeos ocurrieran en pleno proceso de negociaciones nucleares. NBC News especificó que no ha podido comprobar de forma independiente el testimonio del funcionario, debido a las dificultades para obtener datos confiables desde Teherán.

A la ausencia de información certera se suman las declaraciones ambiguas de las autoridades, lo que genera especulación dentro y fuera del país. Hasta el momento no se ha producido una declaración oficial que aclare el destino del líder supremo.

Infobae.

