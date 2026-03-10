Justicia por Yohana: convocan a una marcha del silencio para denunciar un femicidio

Familiares y amigos de Yohana Escudero han convocado a una marcha del silencio en la ciudad de Villa Mercedes para este miércoles 11 de marzo. El objetivo central de la movilización es exigir justicia y peticionar que se abra nuevamente la causa judicial, ya que el entorno cercano de la joven sostiene la hipótesis de un femicidio frente a la resolución inicial de las autoridades que lo calificó como suicidio.



La concentración tendrá lugar a las 20:00 en la Plaza San Martín. Desde ese punto de encuentro, los manifestantes realizarán un recorrido que culminará en la sede del Poder Judicial.



Para esta nueva edición del reclamo por Yohana Escudero, se ha solicitado a los asistentes que concurran con una vela blanca, la cual servirá como símbolo de respeto y memoria durante la caminata.



Esta movilización se suma a las recientes manifestaciones ocurridas en el marco del 8M y 9M, fechas en las que la comunidad de Villa Mercedes volvió a visibilizar el pedido de esclarecimiento sobre la muerte de la joven.



El reclamo persiste a pesar de que la investigación fue cerrada recientemente por la Justicia de San Luis. A finales de febrero de 2026, las fiscales Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz confirmaron en una conferencia de prensa que el fallecimiento fue producto de una lesión autoinfligida sin la intervención de terceras personas.



Sin embargo, los familiares de Yohana Pamela Escudero rechazan tajantemente la conclusión de la fiscalía. Han denunciado públicamente que existía un contexto previo de violencia de género y amenazas por parte de su expareja, aportando audios como evidencia para respaldar su postura y exigir que el caso no quede impune bajo la carátula de suicidio.