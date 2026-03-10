Bosque nativo en peligro: se intensifican los reclamos por desmontes en La Punta

Los vecinos y agrupaciones ambientalistas de la ciudad de La Punta han intensificado sus reclamos ante la persistencia de desmontes de bosque nativo que se realizan sin las autorizaciones ambientales correspondientes.



El conflicto actual ha derivado en la intervención de la Defensoría del Pueblo, organismo que mantuvo recientemente un encuentro con la Asamblea por la Defensa del Bosque Nativo con el fin de dar seguimiento a la situación ante la detección de nuevos desmontes.



En las denuncias presentadas por los ambientalistas se demuestra la afectación de zonas protegidas, donde se han señalado intervenciones recientes en áreas donde la remoción de la vegetación autóctona se estaría llevando a cabo sin los estudios de impacto ambiental obligatorios.



El malestar de la comunidad se remonta a casos previos, como el desmonte registrado en un espacio verde frente al Barrio 125 Viviendas. En dicha oportunidad, se utilizó maquinaria municipal para remover la flora autóctona, un hecho que los vecinos calificaron como una práctica corriente en la zona.



A pesar de que se han llevado a cabo diversos operativos que resultaron en la incautación de maquinaria, los habitantes de la ciudad critican la falta de mantenimiento de los pastizales y el estado general de la ciudad.



Los reclamos señalan que, mientras se descuidan estos aspectos, se permiten avances en la frontera urbana que dañan el ecosistema local. Cabe destacar que la normativa vigente en San Luis establece de manera taxativa que ningún desmonte puede realizarse sin la autorización previa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.