Jueves 12 de Marzo de 2026

Jueves 12 de Marzo de 2026

Estrenos de cine

Una semana de historias oscuras

La reposición de la tercera parte de la saga de "Crepúsculo" y películas sangrientas, de miedo y de pura acción completan una cartelera diversa.

Por redacción
| Hace 12 horas

Aunque parezca anacrónico, “Eclipse”, la tercera entrega de la saga “Crepúsculo”, aquella película estrenada hace 16 años, es una de las novedades más llamativas que tiene la cartelera de cine a mitad de marzo. Con la proyección en Cinemacenter, se continúa con la reposición completa de la serie que comenzó hace dos semanas con “Crepúsculo” y siguió hace siete días con “La luna nueva”.

 

 

A esa producción se sumarán en las salas puntanas cuatro novedades que tienen al suspenso como género más visitado, como el caso de “No te olvidaré”, una película que cuenta el intento de una mujer por reconstruir su vida junto a su hija, a quien no conoció, luego de pasar siete años en prisión.

 

 

En el mismo sentido, aunque con imágenes mucho más fuertes, se encuentra “Iron lung: océano de sangre”. El nombre de la película obedece al nombre del submarino que comanda un prisionero que busca estrellas y planetas perdidos.

 

 

Más inclinada al terror, “Streaming paranormal” cuenta las aventuras de dos simpáticas creadoras de contenido que investigan historias aterradoras y teorías oscuras para sus de seguidores y en busca de más epsiodios llegan a un un pueblo olvidado donde más de 70 mujeres fueron ejecutadas por brujería hace siglos.

 

 

Lo que comienza como contenido perfecto para su audiencia, se convierte en una verdadera pesadilla para las chicas que graban todo lo que les sucede en el bosque.

 

 

La acción hecha y derecha llega de la mano de Jason Statham, quien protagoniza “El guardián”, la historia de un asesino a sueldo que vive retirado en una isla remota hasta que un día rescata a una niña de una feroz tormenta e inicia una nueva vida, más parecida a la que pensaba que había dejado atrás.

 

