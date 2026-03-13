Estudiar afuera: qué asistencia médica necesitás

A diferencia de un viaje turístico breve, las estadías prolongadas requieren coberturas específicas que protejan tu salud durante meses o incluso años lejos de casa. Acá te explicamos todo lo que tenés que saber para viajar protegido y cumplir con los requisitos migratorios.

Por qué la asistencia para estudiantes es diferente

Un seguro multiviaje anual generalmente cubre viajes de hasta 90 días, mientras el seguro estudiantil se ajusta a la duración de tu programa académico, que puede extenderse desde unos meses hasta varios años. Esta diferencia no es menor: las necesidades médicas cambian cuando vivís en otro país por tiempo prolongado.

Un seguro de viaje estudiantil es una cobertura diseñada para protegerte durante tus estudios en otro país, cubriendo no solo emergencias médicas sino también situaciones relacionadas con equipaje, documentos y alojamiento.

Además, los viajes largos aumentan la probabilidad de incidentes, sobre todo si vas a países con cambios de estación a los que no estás acostumbrado.

Requisitos migratorios: qué piden los países

Visa estudiante y documentación obligatoria

Muchos países requieren que los estudiantes internacionales tengan un seguro médico que cubra emergencias sanitarias, siendo obligatorio para visas de estudio de larga duración.

Los requisitos varían según el destino:

● Europa (Espacio Schengen): El seguro es obligatorio y debe ser sin copagos y sin periodos de carencia para ser aceptado en el Consulado. Debe incluir cobertura de repatriación a tu país de origen en caso de fallecimiento o enfermedad grave.

● Estados Unidos: Los estudiantes con visa F1 no tienen requisitos gubernamentales de seguro, pero deben seguir las pautas de su institución.

● Canadá: Algunos países como Canadá exigen pólizas con una cobertura mínima muy amplia debido a los altos costos de atención médica.

● Australia y Nueva Zelanda: Exigen seguro para visas de estudiante o trabajo

temporal.

Work and travel: un caso especial

El seguro de viaje es un requisito excluyente para quienes desean hacer work and travel, también conocido como programa de vacaciones y trabajo. La Working Holiday Visa permite a los jóvenes viajar a otro país para realizar viajes de placer y obtener empleo temporal, fomentando el intercambio cultural.

Coberturas esenciales para estadías prolongadas

Qué debe incluir tu asistencia médica

Verificá que el seguro incluye asistencia médica, hospitalización, odontología de urgencia, pérdida de equipaje y más. Las coberturas fundamentales son:

1. Atención médica integral: consultas, hospitalización, medicamentos y estudios diagnósticos

2. Repatriación sanitaria y funeraria: Cobertura de gastos asociados con la

repatriación sanitaria en caso de emergencia médica, accidentes o fallecimiento

3. Asistencia odontológica de urgencia

4. Cobertura por pérdida o daño de equipaje

5. Responsabilidad civil: protección ante daños a terceros

Diferencias con un seguro turístico

Un seguro médico internacional ofrece una cobertura más amplia pensada para estancias prolongadas, incluyendo atención para enfermedades crónicas o continuadas y tratamientos ambulatorios. La asistencia para larga estadía está diseñada para viajes que superan los 90

días, con montos más elevados de cobertura médica y servicios de atención continua.

Cómo elegir la asistencia correcta

Factores a considerar

Es importante considerar el destino, la duración de tu estadía, y verificar que el seguro incluya las coberturas adecuadas. También debés evaluar:

● Monto de cobertura: El seguro de salud privado debe tener una cobertura de

100.000 euros como mínimo en las prestaciones básicas, sin carencia ni copagos

● Red de prestadores: acceso a centros médicos de calidad en tu ciudad de destino

● Atención 24/7: Atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año, en tu propio idioma

● Telemedicina: consultas médicas a distancia para situaciones no urgentes

Documentación necesaria

Para tramitar tu visa estudiante necesitarás:

● Certificado de admisión en el centro educativo

● Pasaporte vigente

● Comprobante de medios económicos suficientes

● Póliza de seguro médico contratada

● Certificado médico (para estudios mayores a 6 meses)

● Certificado de antecedentes penales (según el país)

Errores comunes al contratar

Evitá estos errores frecuentes:

● Contratar tarde: Se recomienda adquirir tu seguro de viaje al llenar la postulación a

la visa

● No verificar exclusiones: revisá qué situaciones no están cubiertas

● Ignorar enfermedades preexistentes: Algunos seguros aceptan condiciones

preexistentes

● Elegir solo por precio: la cobertura más barata puede no cumplir requisitos

Migratorios

Estudiar en el exterior es una experiencia transformadora que requiere planificación cuidadosa. Contar con la asistencia al viajero para estudiar en el exterior adecuada no solo te protege ante imprevistos médicos, sino que también es un requisito legal en la mayoría de los destinos.

Evaluá tus necesidades según el país, la duración de tu programa y las

actividades que realizarás, y asegúrate de contratar una cobertura que te permita concentrarte en lo importante: aprovechar al máximo tu experiencia académica internacional sin preocupaciones.