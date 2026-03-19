Los espectáculos que dan la señal de partida en el finde XXL

JUEVES

Un trío plantado

El trío Arce Sosa Guzmán inaugura el fin de semana súper largo con una presentación a pura música latinoamericana en Casa Mollo. Comenzará la 22:30

Te voy a extrañar, verano

Como todos los jueves del año, el último del verano no podía prescindir el baile de Los playeros, el histórico grupo de San Luis que se reúne en Malú para despedir a una estación que le hizo mucho bien.





Dinos y guerreras

El circo de los dinosaurios y las guerreras k-pop continúa con sus presentaciones en San Luis. Tendrá función a las 21:30 horas con entradas accesibles y toda la adrenalina de un mundo especial.

Retumbes y regresos

La segunda función de “Lo que queda del eco”, la obra escrita por Mauro Cuello se celebra en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21. Las entradas cuestan 8 mil pesos.







VIERNES

Folclore en Potrero

El folclore que la gente de San Luis quiere escuchar es el que hace Sin saldo, la banda que tendrá una nueva presentación en Calle 7, el bar del circuito de Potrero de los Funes a partir de las 22:30. La entrada es gratuita.

Guitarra y saxo

Ariel Flores y Fabio González unen fuerzas y talentos para tocar en La ferroviaria, un espacio siempre dispuesto a recibir la música, con vinos y buena charlas. A partir de las 22 con entradas a 6 mil pesos.

Ale, Cachu y Simón

Una reunión cumbre del Cuarteto y la movida musical es la que propone Roma multiespacio en la primera fecha del Festival Puntano. Ale Ortiz, Cachumba y Simón Aguirre, tres exponentes que harán bailar a todos lo que estén dispuestos.

Más y más

Con presentaciones cada vez más frecuentes en la provincia Willy Opio y la bonus track se aferra a su música para conseguir más y más público. Una nueva tabla de salvación será el recital que a partir de las 22:30 darán en All right, el bar de la avenida Illía.

Uriel y su amor

Más cuarteto para mitigar el viernes otoñal. En este caso Uriel Lozano, quien volverá a San Luis para tocar en Comuna desde las 22:30.

Padre e hija

Una nueva función de “Cuestión de principios”, el clásico de Tito Cosa hecho por la compañía “Gente de teatro” de San Luis se presentará a partir de las 21 en la sala Berta Vidal de Battini. Las entradas cuestan 7 mil y hay promoción de 2x1 para las anticipadas.





El título del año

Escrita por Yamila Grandi, dirigida por Alberto Palasí y protagonizada por Enzo Motura, “Secuencia de pasos infinitos bien definidos que resuelven un problema”, es el largo título de la obra que tendrá su estreno a las 20 en el Microcine de la Universidad Nacional. Entrada gratis.

Tambor en comunidad

La propuesta de música en vivo para el primer día del otoño en Casa Mollo es “Tribu percusión”, un grupo de tambores, bombos y otros instrumentos percutivos que hacen mover el cuerpo casi sin querer. Gratis a partir de las 22.













Dinosaurio y circo

La segunda semana del circo de los dinosaurios instalado en el sur de la ciudad sigue recolectando espectadores y buenos comentarios por parte del público. Las funciones de la jornada serán a las 18:30 y a las 21:30.















SÁBADO

Pura improvisación

Luego de varios meses de silencio “Vamo viendo swing” vuelve a los escenarios y no podía ser otro que All right el lugar que los acoja en este momento tan particular. Buena música, buena comida y buen plan para un sábado a la noche.

Circo Jurásico

Por ser sábado, el circo instalado en el espacio de Roma Multiespacio en calle Gervasio Escudero, del sur de la ciudad, tiene dos funciones: a las 18:30 y a las 21:30. Malabaristas, cómicos, bailarines y equilibristas demuestran su talento ante el rugido de los dinosaurios.

Chicas locas

El dúo “No tan cuerdas” encontró lugar en la grilla de Casa Mollo y revive con buena voz y buena instrumentación clásicos en inglés y en castellano de todos los tiempos. A partir de las 22:30 con entrada libre.

Fresco y chacarera

Suspendida su función en el festival Nacional del Valle del Sol de Merlo, “Ahyre” se toma revancha con el público de San Luis y toca a partir de las 22 en el Cine Teatro San Luis.

Otoño rojo

Carolina “La Colo” Martín lleva su voz y sus clásicos a “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco que no para de recibir cantantes locales. A partir de las 22 con entradas a 6 mil pesos.

Oremos mientras bailamos

“Que bailar sea tu rezo” es la plegaria de “La Mary bailable”, el grupo puro color y ritmo que se presenta en Patio Ñanco de Luján a partir de las 22:30. Una noche ideal para una cerveza artesanal

DOMINGO







De la guía

Juan y Gustavo son dos grandes guitarristas de la provincia que responden a los apellidos de García y Suárez. Su primer proyecto en conjunto debutó hace unos meses y tiene una nueva función en La ferroviaria el primer domingo del otoño. A partir de las 22 con entradas a 6 mil pesos.

Antes del feriado

Está repartido su público entre los amantes del circo y los que aman a los dinosaurios, La compañía sigue en San Luis con dos funciones por fin de semana, a las 18:30 y a las 21:30. Dinosaurios y malabaristas hacen divertir a grandes y chicos.







Brisa y deuda

Para saldar la deuda que tienen con el público merlino, “Ahyre”, el cuarteto salteño representante del nuevo folclore argentino actuará en Espacio vivo, un nuevo escenario de Merlo que los espera con ansias a partir de las 22.





Más puntano no se consigue

El cierre del festival Puntano que se realiza en Roma Multiespacio con una grilla de lujo que incluye a Los prisioneros, Renzo Albelo, Aldo y los diamantes, Kabala y “Los hermanos Albelo. La noche comienza a las 20 y termina a las 6 de la mañana.