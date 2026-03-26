Tránsito: entre el rigor con el vecino y los privilegios para los "amigos"

El móvil de un medio oficialista estacionado en la parada de las líneas OK y A.

El caos vehicular en la ciudad de San Luis es prácticamente una postal cotidiana. Semáforos en rojo, autos mal estacionados y maniobras peligrosas, son moneda corriente en las calles puntanas. Sin embargo, lo que más irrita a los vecinos no es solo la falta de educación vial, sino la selectividad de los controles municipales.



En el microcentro, en las inmediaciones de la Plaza Pringles por ejemplo, el personal de tránsito suele actuar con una celeridad asombrosa. Basta que un conductor particular se detenga unos segundos de más para que la sirena de los inspectores suene de modo intimidatorio, obligando a circular bajo amenaza de multa inmediata. Pero, al parecer, las reglas tienen excepciones según quién sea el infractor.



Este jueves, durante el desarrollo de la actividad municipal denominada "La Muni más cerca", que se efectuó en la esquina de Rivadavia y Buenos Aires, la cercanía al poder pareció otorgar un permiso especial para infringir las normas. Un móvil perteneciente a un medio oficialista permaneció estacionado durante varios minutos en plena dársena de colectivos (en calle Rivadavia a metros de Juan Gilberto Funes).



La infracción no fue solo administrativa, sino que afectó directamente a los ciudadanos. Los usuarios de las líneas A y OK se vieron obligados a bajar a la calzada para poder abordar las unidades. Ningún inspector de tránsito tomó medidas ni hizo sonar su sirena.



La escena dejó en evidencia una realidad que el vecino siente a diario: las normas de tránsito parecen ser obligatorias solo para algunos.

