"No busca perfección, busca un hogar": convocatoria de adopción para un niño con autismo

El Ministerio Público de la Defensa, en conjunto con el Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA), ha iniciado una búsqueda activa y abierta a toda la comunidad. El objetivo es dar con una familia que posea la paciencia, el compromiso y el amor necesarios para integrar a su vida a un niño de 8 años que atraviesa un proceso de crecimiento fundamental.



Se trata de un llamado que trasciende los listados habituales, apelando a personas dispuestas a brindar contención y estabilidad emocional.



El pequeño es descrito por quienes lo acompañan como un niño sumamente cariñoso, lleno de ternura y con una notable capacidad para vincularse afectivamente con los demás. Su perfil destaca la facilidad que posee para convivir con otros niños, lo que abre el abanico de posibilidades para familias que ya tengan hijos.



Actualmente, se encuentra bajo tratamientos específicos que han dado resultados muy positivos, permitiéndole alcanzar hitos de desarrollo significativos y demostrar una gran evolución en su día a día.



Desde el organismo judicial enfatizan que la búsqueda no está orientada a encontrar una estructura familiar perfecta, sino un espacio real donde el niño pueda sentirse protegido y valorado.



El eje central de la convocatoria es el acompañamiento sostenido: un hogar donde el pequeño pueda continuar sus tratamientos y fortalecer su identidad en un entorno de cuidado. Se busca, en esencia, a quienes se animen a ser el pilar fundamental en la vida de un niño que tiene mucho afecto para dar.



Para aquellos interesados en conocer más sobre la situación del niño o iniciar el proceso de postulación, el Registro ha habilitado canales de comunicación directos. Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico regadopvm@justiciasanluis.gov.ar o comunicándose al teléfono celular 266-4588314.



La difusión de este llamado es clave, ya que cada vez que la información circula, aumentan las posibilidades de que el niño encuentre, finalmente, el hogar que tanto espera.



Periódico Judicial/Redacción.

