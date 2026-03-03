Inseguridad: ¿Quién defiende al productor agropecuario en San Luis?

A través de un reciente comunicado, la Sociedad Rural Río Quinto manifestó su profunda indignación ante la escalada de robos y abigeato que afecta al departamento Pedernera. Bajo una consigna que cuestiona la protección al sector productivo, la entidad señaló la "desconexión" existente entre las fiscalías y la realidad del campo puntano.



“Esta es la realidad con la que nos chocamos los que trabajamos en el campo. Te roban, vas a la Unidad de Abordaje Fiscal, hacés la denuncia, y al poco tiempo te llega esta resolución: causa archivada”, afirmaron los ruralistas. Según la entidad, el argumento judicial recurrente es la "imposibilidad de reunir nuevas evidencias" por la ausencia de cámaras o testigos en zonas rurales.



Inacción judicial y violencia creciente



El presidente de la institución, Daniel Casella, denunció que la problemática ha superado los límites de lo material. Los productores se enfrentan hoy a delincuentes armados y sufren faenas clandestinas de manera constante. “Si la condición para que un fiscal trabaje es que le entreguemos un video del delincuente robando, estamos perdidos”, sentenciaron desde la Rural, remarcando que el abigeato requiere investigación de campo y voluntad estatal.



La entidad destaca que, pese a las reiteradas reuniones con las autoridades de Seguridad, no se han logrado soluciones efectivas para frenar el delito en la zona de Villa Mercedes y alrededores. Esta falta de respuestas ha llevado a que los productores comiencen a considerar medidas de protesta históricas.



Un riesgo para la producción y la vida



Este reclamo se suma al de otras entidades como CARTEZ, advirtiendo que la impunidad actual pone en riesgo no solo la producción agropecuaria, sino también la vida humana. Para los ruralistas, el abigeato es un delito complejo que exige rastrillajes y una presencia activa que hoy brilla por su ausencia.



“Es indignante la desconexión que hay entre los escritorios de la Fiscalía y la realidad rural”, concluye el comunicado, que refleja un estado de alerta permanente en el sector ante lo que consideran una situación de total desprotección.

