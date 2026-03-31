Bajo la maleza: el abandono de los espacios públicos pone en alerta a los vecinos

La fisonomía de la ciudad de San Luis está mutando hacia un paisaje de abandono. En las últimas semanas, lo que debería ser un entorno cuidado para el esparcimiento se ha transformado en un catálogo de reclamos desoídos.



Los vecinos de diversos puntos de la capital denuncian que la gestión municipal parece haber perdido la capacidad de respuesta ante la necesidad más elemental de cualquier comunidad: la limpieza y el mantenimiento de sus calles y espacios verdes.

La Plaza Mauricio López, abandonada. Foto: gentileza.



Focos de peligro y desidia municipal



Uno de los puntos más críticos se observa en la Plaza Mauricio López. Hoy es un terreno dominado por "yuyos".



La situación no es meramente estética; la profundidad de la maleza se ha convertido en el refugio ideal para animales ponzoñosos, elevando el riesgo sanitario en una zona altamente transitada.

Varias zonas revelan la falta de mantenimiento. Foto: gentileza.



La indignación se extiende hacia el Barrio Mirador del Cerro 3. Allí, las calles se ven reducidas por el avance de la vegetación sobre las calzadas y veredas. Los residentes manifiestan una sensación de desamparo total, asegurando que han agotado las vías administrativas de reclamo sin obtener siquiera una promesa de solución.



"Ya no sabemos qué hacer para que la comuna nos escuche", es el lamento que se repite en cada esquina, donde la oscuridad y la altura de los pastizales también alimentan la inseguridad.



Icono en el olvido



Incluso los sitios con carga histórica y turística han caído en esta espiral de deterioro. La Plaza 9 de Julio, que alberga la emblemática réplica de la fachada de la Casa de Tucumán, no escapa a la realidad general.



El contraste entre la importancia del monumento y el estado de abandono del predio es alarmante. Los visitantes y transeúntes se encuentran con un escenario de descuido que empaña la imagen de la ciudad y evidencia una gestión que no logra hacer frente a los servicios básicos.

Así están algunos sectores en el Barrio Mirador del Cerro 3. Foto: gentileza.



La acumulación de basura y la falta de desmalezado sistemático sugieren una parálisis en las cuadrillas municipales. Mientras tanto, el malestar social crece al mismo ritmo que la vegetación, dejando a los puntanos rehenes de una ciudad que, por ahora, parece ganada por el olvido y la desatención estatal.

