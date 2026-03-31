Delitos de corrupción: por qué son graves los cargos contra Bazla, un funcionario de Poggi

Más allá de los nombres propios, el listado de delitos que pesan sobre el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, expone algo más profundo: un abanico de figuras penales típicamente asociadas a la corrupción en la función pública, en hechos que habrían ocurrido mientras integraba la gestión de Claudio Poggi.

No se trata de imputaciones aisladas ni inconexas. Cada una describe, desde distintos ángulos, posibles maniobras que tienen un mismo denominador común: el uso indebido del poder estatal para beneficio propio o de terceros.

La defraudación a la administración pública es, en esencia, una estafa contra el Estado. Implica engañar al aparato estatal para generar un perjuicio económico. En la misma línea aparece el peculado, considerado uno de los delitos más graves para un funcionario, ya que refiere directamente a la apropiación o utilización de fondos públicos.

En este punto aparece un dato clave del expediente: la posesión de un campo en disputa. Según surge de la investigación, esa situación fue uno de los ejes que llevó al juez Alfredo Cuello a imputar los delitos de peculado y también hurto, al entender que podría haber existido una apropiación indebida en un contexto donde la titularidad no estaba clara.

La falsedad ideológica y la utilización de instrumento público falsificado agravado avanzan sobre otro terreno sensible: el de la documentación oficial. En estos casos, lo que se pone en juego es la credibilidad del Estado, ya sea mediante la inserción de datos falsos en documentos legítimos o el uso de papeles adulterados.

El componente judicial aparece con la estafa procesal, una figura que implica engañar a jueces o tribunales para obtener decisiones favorables. Es, en definitiva, manipular el sistema de Justicia.

Por su parte, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad reflejan un desvío en el ejercicio del cargo. No hacer lo que la ley ordena o hacer más de lo permitido: ambas conductas configuran un uso arbitrario del poder.

En conjunto, las figuras no solo tienen penas previstas en el Código Penal. También trazan un mapa claro de lo que, en términos políticos y sociales, se entiende como corrupción: apropiarse, engañar, falsear y abusar desde adentro del Estado. Un combo que, más allá del resultado judicial, vuelve a poner bajo la lupa a toda una estructura de poder