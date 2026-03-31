Detectaron un cuchillo en una escuela: el incidente que sacudió a La Punta

Momentos de profunda preocupación se vivieron este lunes en una escuela primaria de la ciudad de La Punta, luego de que las autoridades del establecimiento detectaran que un alumno portaba un cuchillo entre sus pertenencias.



El hallazgo motivó la intervención inmediata de los directivos, quienes activaron el protocolo interministerial denominado “Guiarse” para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa y abordar la situación bajo los lineamientos de protección integral.



Tras el hallazgo del arma blanca, el caso quedó bajo la coordinación del licenciado Claudio Vázquez, subdirector de Bienestar Escolar, quien supervisó las acciones de abordaje rápido.



Según trascendió en las últimas horas, el menor manifestó ante las autoridades que llevaba el cuchillo con la intención de utilizarlo durante el horario del almuerzo.



Sin embargo, señalaron una clara inconsistencia en este relato, debido a que la institución educativa en cuestión no dispone de servicio de comedor ni realiza entregas de viandas a los alumnos.



La aplicación del protocolo "Guiarse" permite que equipos interdisciplineros de Salud, Educación y Seguridad trabajen de manera conjunta para gestionar este tipo de conflictos y situaciones de riesgo.



Actualmente, los profesionales se encuentran analizando el contexto familiar del estudiante para intentar comprender las razones de fondo que lo llevaron a asistir a clases con un objeto peligroso, buscando brindar la contención necesaria tanto al niño como a su entorno.



Este episodio no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de incidentes recientes que han generado inquietud en la localidad. Entre los antecedentes más próximos se destaca un encuentro de promociones realizado en la Plaza de los Niños, donde una joven resultó herida en medio de disturbios.



Estos sucesos repetidos de violencia o presencia de elementos cortantes en ámbitos frecuentados por menores han llevado a que la comunidad local exija medidas de seguridad más estrictas y un acompañamiento más firme para resguardar la convivencia escolar y ciudadana.

