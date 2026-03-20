Registran robo bajo la modalidad "mechera" en un local de indumentaria de La Punta

Un comercio de indumentaria ubicado en La Punta fue víctima de un robo planificado. Según denunciaron los propietarios del establecimiento, dos mujeres ingresaron al local y, aprovechando un descuido, se llevaron diversas prendas, principalmente camperas y pantalones, sin abonar.

Las sospechosas ocultaron la mercadería hábilmente entre sus ropas y bolsos antes de retirarse del lugar.



El hecho quedó totalmente registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Ante la falta de respuestas inmediatas, los damnificados decidieron difundir las imágenes para alertar a otros colegas y vecinos, buscando identificar a las responsables y prevenir que otros trabajadores pasen por la misma situación.



Este incidente se suma a una serie de alertas recientes por robos de prendas bajo distintas modalidades en comercios locales.



La preocupación entre los dueños de negocios es creciente, ya que denuncian una escalada delictiva que incluye desde robos tipo "mechera" y estafas en redes sociales hasta el robo de materiales como caños de gas y hechos de violencia.



Los vecinos destacan que la percepción de inseguridad es alta en ciertos sectores de la ciudad.



Desde el local afectado solicitan la colaboración de la comunidad para que, en caso de reconocer a las mujeres en las grabaciones o contar con información relevante, se comuniquen de inmediato con ellos.



Al mismo tiempo, instan a otros negocios de la zona a extremar las medidas de precaución ante la frecuencia de estos ataques.