León Gieco vuelve a San Luis con su hija y un notable guitarrista de heavy metal

Hace un par de décadas, las llegadas de León Gieco a San Luis eran muy frecuentes. Su amistad con un grupo de profesores de la Universidad Nacional y su presencia en los shows de las ferias industriales forjaron una relación íntima entre el cantante y los puntanos.

Más cerca en el tiempo, los conciertos de la leyenda viviente de la música popular argentina en la provincia se hicieron más espaciados a tal punto que el show que dará el sábado 7 de marzo en el Cine Teatro San Luis será el regreso del cantor después de muchos años.

El espectáculo será una producción de Diego Sosa, el gestor cultural que por primera vez en 30 años de trabajo hará un show de Gieco en la provincia. "Nunca sentí la emoción y el orgullo de hacer un show como este", escribió Sosa en sus redes sociales junto a una foto que el martes se sacó con León, al que mencionó como su ídolo en la música argentina.

Para estar a tono con el show y para resolver algunas cuestiones personales, Gieco llegó a San Luis con su esposa el martes 3 y se alojó en un hotel de Potrero de los Funes. Para completar el cuadro familiar aguarda el arribo de su hija Joana y de Alejo León, los dos músicos que lo acompañarán en el escenario.

Joana y Alejo tienen un dúo de piano y guitarra con el que visitan diversos estilos, aunque ambos provengan del metal, de hecho se conocieron cuando formaban parte de la banda de Ricardo Iorio, a la vez amigo personal de León.

El 23 de febrero, Joana subió una historia a su perfil de Instagram junto a su padre y a Alejo en la que anunció el inicio de los ensayos para una serie de shows que el trío comenzará en San Luis y luego llevará, espaciados, a Chile, San Juan y Mendoza, donde terminará la gira el 2 de mayo.

Las entradas todavía están disponibles en tuentrada.com y tienen un costo de 70, 60 y 50 mil pesos, más el cargo por el servicio. Además, habrá venta de tickets en el Cine Teatro San Luis, donde se realizará el recital a las 21. Las boleterías estarán abiertas a partir de las 19.