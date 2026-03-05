Lujuria inauguró en Palermo el primer Museo de la Vulva de Argentina y América Latina

El proyecto, con base en San Luis, recibió el aval de la Federación Sexológica Argentina y consolida su crecimiento a nivel nacional

Lujuria, la tienda de bienestar íntimo fundada por Antonella Ance, educadora sexual, y Maximiliano Villaseca, diplomado en franquicias, dio un paso histórico al inaugurar en Palermo Soho el primer Museo de la Vulva de Argentina y América Latina.

El espacio funciona en Pasaje Santa Rosa 5041, a metros de Plaza Serrano. En la planta baja se encuentra Lujuria Palermo y en el primer piso se desarrolla el museo, integrando en un mismo lugar arte, educación y asesoramiento profesional.

La inauguración convocó a más de 100 asistentes, entre ellos profesionales vinculados a la Universidad de Buenos Aires, además de psicólogos, sexólogos, médicos y ginecólogos que forman parte del equipo interdisciplinario del proyecto.

El museo recibió además el aval oficial de la Federación Sexológica Argentina, otorgado por su presidenta, la licenciada Elizabeth Schulz, reconocimiento que respalda el enfoque científico y educativo con el que se aborda la sexualidad dentro del espacio.

Un avance cultural para las mujeres

El Museo de la Vulva representa un paso significativo en términos culturales y educativos. Se trata de un ámbito que busca visibilizar la anatomía femenina desde la diversidad, el respeto y el conocimiento, promoviendo conversaciones necesarias en torno al bienestar íntimo.

Entre sus propuestas se destacan muestras artísticas, espacios de lectura, charlas y conversatorios mensuales. Además, el museo exhibe obras de la artista Laura Gandiglio, sumando una mirada estética que pone en valor la identidad y la expresión artística vinculada al cuerpo femenino.

Compromiso social

La marca también impulsa el Proyecto Copate, una iniciativa mediante la cual por cada copa menstrual vendida se dona otra a una mujer en situación de vulnerabilidad, acompañada de una charla de Educación Sexual Integral. Hasta el momento ya se han entregado 60 copas en el barrio República de San Luis y en la Villa 21 de Buenos Aires.

Presencia y beneficios exclusivos en San Luis

Mientras el proyecto continúa creciendo en Buenos Aires, Lujuria mantiene su fuerte presencia en San Luis, con sus sucursales ubicadas en Junín 1159 y en Pedernera 231, en Villa Mercedes.

En el marco del Mes de la Mujer, la firma anunció beneficios exclusivos para sus clientas en la provincia, con propuestas especiales en productos femeninos para el placer y terapéuticos, reafirmando su compromiso con el bienestar íntimo y el acompañamiento profesional.

Quienes deseen conocer más pueden visitar la tienda online www.lujuria.com.ar

o comunicarse para asesoramiento personalizado con asesoras especializadas al 2664645087 y 2657515399.

Con esta inauguración, Lujuria consolida un modelo que combina comercio responsable, educación sexual y expresión artística, posicionándose como una propuesta pionera en Argentina y América Latina.